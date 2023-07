Un piccolo guerriero che combatte con la disabilità: il gattino conquista tutti

Un gattino combatte con le sue quotidiane difficoltà e diventa come un piccolo guerriero: com’è il suo rapporto – oggi – con la disabilità.

Sin da quanto è venuto al mondo il piccolo Nugget ha dovuto mettersi duramente in gioco e trovare – nella maniera più autonoma – un modo alternativo per svolgere anche più semplici movimenti. Il dolce gattino dal pelo striato e dagli occhi verdi è nato, infatti, con un’invalidante malformazione degli arti e con la quale non sarebbe stato semplice, per lui, confrontarcisi di primo acchito. Dopo aver ricevuto molte premure dalla sua mamma gatto, durante la crescita, Nugget ha poi iniziato ad esplorare lo spazio domestico circostante testando quelle che sarebbero gradualmente divenute le sue abilità e peculiarità. I risultati raggiunti dal piccolo micio mostrano come Nugget – nonostante il suo cammino non sia stato esenta da alcuni dapprima insormontabili ostacoli – sia riuscito infine a trasformare le sue difficoltà in un suo punto di forza.

Un gattino guerriero combatte con la disabilità: il piccolo Nugget conquista tutti

“Credo che tu abbia accidentalmente salvato la mia vita“, sarebbe stato questo il pensiero formulato da Nugget, nei giorni scorsi e secondo il parere della sua mamma umana, mentre il gattino ci avvicinava alla sua persona per darle la buonanotte. Nugget, privato delle zampette posteriori, dalla sua nascita, e parzialmente di quelle anteriori, avrebbe sempre ricevuto il prezioso incoraggiamento della sua mamma, dei suoi fratelli, prima che si stabilissero in nuove case per sempre.

Anche se potrebbe essere stato un ritardo della crescita, o una malattia delle articolazioni, a causare tale problematica in Nugget, il gattino – seppur dapprima titubante e un po’ confuso sul suo potenziale – non si sarebbe arreso di fronte alle prime difficoltà.

Nugget ha pian piano trovato un modo alternativo per muoversi in casa. Strisciando da una stanza all’altra percorre agilmente lunghe distanze, raggiungendo le sue ciotole e i suoi affetti, e generando così un’immensa tenerezza nell’animo dei suoi centinaia di migliaia di sostenitori su TikTok. Sono oltre 182mila – ora – gli amici di Nugget sul social network di riferimento.

I filmati che documentano i rassicuranti progressi di Nugget, nel suo rapportarsi con il suo unico modo di essere, hanno riempito di gioia gli utenti che sarebbero – nel corso dei mesi – divenuti i principali sostenitori del combattente gattino striato. In una delle ultime clip apparse sul profilo TikTok di @petslove250, la mamma umana di Nugget cita espressamente, in forma di ringraziamento, i fan del dolce e impavido micio. Inoltre, lei stessa, pare abbia trovato un modo per abbracciarlo senza infastidirlo, mimando insieme una danza che promuove il suo libero movimento.

Nugget, come rivela anche la sua immagine del profilo stilizzata – scelta dalla donna per rappresentarlo sulla piattaforma di condivisione – avrebbe due ali che, come un piccolo angelo, gli permetterebbero di agire seguendo il flusso dei suoi desideri. Grazie all’amore ricevuto e alla sua determinazione sembra che niente per lui sia ora impossibile.

Il tenero gattino, somigliante – secondo i commenti ai contenuti a lui dedicati – a un piccolo leopardo, ha mostrato il suo coraggio in mondovisione, superando i momento più ostili della sua vita e, forse, grazie al sostegno dei suoi fan pronto a ricevere una donazione che lo aiuterà a costruire – tramite la consulenza di un luminare – un futuro all’altezza del suo coraggio.