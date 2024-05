Abbiamo pensato che stesse per accadere il peggio, ma siamo rimasti senza fiato

I gatti hanno da sempre generato un grande potere di attrazione sull’essere umano, in parte per la loro natura spesso considerata quasi mistica.

il gatto appoggia la sua zampa sulla faccia del bambini(Screen Video-Amoreaquattrozampe.it )In molte culture i gatti sono infatti visti come esseri in grado di parlare con l’aldilà e la loro influenza li ha portati a colonizzare l’intero globo senza di fatto avere uno scopo davvero indispensabile per l’uomo se non quello di mitigare le popolazioni di ratti.

Al giorno d’oggi questi animali vivono tuttavia una vita per lo più tra le comodità di casa, trattati come dei veri principi ma il loro potere carismatico continua a restare immutato ed in alcuni video sembra venire fuori alla luce del sole. Questo è proprio quello che è successo e che ha reso la clip della gatta Mia e del neonato virale sul web, dopo aver visto le immagini sarà infatti difficile non credere che questa gatta abbia fatto una vera e propria “magia”.

Un tocco magico ed il neonato resta ipnotizzato, sarà impossibile credere ai vostri occhi!

I video che riguardano i gatti sono da sempre tra i più visti sul web, un ulteriore testimonianza del fascino calamitico di questi animali, un fascino che viene fuori ancor di più quando si parla di interazione tra gatti e bambini.

Si potrebbe pensare che il pianto disperato di un bimbo possa infastidire un gatto e generalmente è proprio così, davanti le urla questi animali tendono a scappare via ma non è quello che ha fatto l’amorevole gatta Mia che, dopo aver sentito il piccolo di casa piangere, si è avvicinata e con un solo tocco lo ha fatto smettere subito.

Una scena unica quella della gattina che poggia la sua zampetta delicatamente sul viso del piccolo che rimane quasi ipnotizzato e ritrova immediatamente la calma.

Sul web il filmato ha generato i commenti più disparati, sono comunque tutti d’accordo sul fatto che la gattina abbia un tocco a dir poco “magico” e che sono tantissime le mamme che la vorrebbero nella propria casa per riuscire a calmare il pianto del loro piccolo.

Come la pelosetta abbia fatto ad infondere tanta tranquillità con un solo gesto resta un mistero, sembra però che questo non sia stato un gesto improvvisato ma un atto di amore già messo in pratica in precedenza, a testimonianza di come anche questi animali sappiano essere empatico, a dispetto di quanto comunemente immaginato dalla maggior parte delle persone.