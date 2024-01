Conduttrice attacca Perla e difende Beatrice: “Ragazzina, brutti messaggi”

L’atteggiamento di Perla Vatiero è stato criticato da molti, sia dentro, che fuori dalla casa del Grande Fratello. Ieri sera durante la puntata sono andati in onda i filmati in cui la gieffina – parlando di Stefano – ha detto: “Lo rovino! Gli do due settimane di vita qui dentro“. Parole simili a quelle che la Vatiero ha riservato a Beatrice: “Quella la liquido subito. Vuole una questione con me? Che venga, io sono pronta”. E proprio queste frasi non sono piaciute ad una nota conduttrice“.

Perla Vatiero e le critiche di una nota conduttrice.

Dal suo profilo Twitter, Rita Dalla Chiesa ha criticato l’arroganza di Perla Vatiero. Secondo Dalla Chiesa la Vatiero avrebbe dato un pessimo messaggio con i suoi atteggiamenti: “Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al Grande Fratello. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice Luzzi!”

Non solo l’intervento diretto, la conduttrice ha anche messo like ad una serie di tweet contro Perla e in difesa di Beatrice: “Mughini: “Dire due regine è sbagliato perché Beatrice è una regina dal primo giorno, mentre Perla ha un caratteraccio”. Lui parlando la lingua della verità e dicendo quello che pensiemo”. “Bea: “sono pietrificata. Penso che non serva dire nient’altro perché i telespettatori hanno visto chi è Perla”. Distrutta senza neanche cominciare”. “C’è e ci sarà sempre una sola regina in quella casa a Cinecittà, ed è Beatrice”. “Stasera Perla ha dato il peggio di sé ed era inevitabile che se accorgessero in molti. Beatrice invece è stata propio una vera signora”. “Volevo dire una cosa ai Perletti che la chiamano vecchia. Lei giovane lo è stata e mi pare che se la sia cavata molto bene. Nel frattempo ha trovato anche il tempo di farsi una carriera professionale, studiare, formarsi come donna. Si può dire lo stesso di “altri”?”