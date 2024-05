Lecce, Krstovic si allena a parte

In vista dell’ultima giornata in programma domenica alle 18 sul campo del Napoli, il Lecce è tornato al lavoro questa mattina. Non arrivano buone notizie per i fantallenatori: quest’oggi hanno svolto lavoro personalizzato Falcone, Gendrey, Krstovic e Sansone, tutti da valutare per il match di Napoli.

Questo il report ufficiale della società: “Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista dell’ultimo impegno della stagione, in programma a Napoli domenica alle 18:00. Falcone, Gendrey, Krstovic e Sansone hanno svolto un lavoro personalizzato. La preparazione proseguirà domani con un allenamento pomeridiano sul campo dell’Acaya”.

Sulla fascia destra in difesa ci sarà spazio per Venuti, mentre in porta Falcone è insidiato da Brancolini. Se Krstovic non dovesse farcela, al fianco di Piccoli potrebbe giocare Pierotti. Occhio anche ad una possibile chance per il giovane Burnete.