Chiara Ferragni e Fedez 'separati in casa'? La risposta al follower

Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? Il commento di un follower fa perdere la pazienza all’influencer, che dal proprio profilo Instagram risponde stizzita e prova a chiudere il caso. “Secondo me lei e il marito sono separati in casa”, scrive un utente commentando la foto che ritrae l’imprenditrice con il figlio Leone. “No, e piantatela con ste cavolate”, risponde Ferragni con un messaggio lapidario che colleziona migliaia di like. L’influencer prova a mettere a tacere voci e rumors alimentati in particolare sui social negli ultimi giorni, quando la coppia si è divisa, complici motivi di lavoro. Fedez in Sardegna con i figli, Chiara Ferragni in Sicilia, con polemiche annesse per una storia pubblicata nelle ore in cui l’isola era devastata dagli incendi.