Chi è l’ex moglie di Franco di Mare, si chiama Alessandra: cosa emerge su di lei

Franco Di Mare, ex giornalista Rai ,si è spento all’età di 68 anni a causa di un mesotelioma che non gli ha lasciato scampo. Per anni Franco è stato legato ad Alessandra, con la quale è stato sposato per ben 15 anni. Un matrimonio vissuto in piena riservatezza, lontano da telecamere e occhi indiscreti.

Franco Di Mare

Franco Di Mare si è spento dopo una lunga battaglia che, purtroppo, ha perso. Il tumore con il quale lottava ormai da tempo, un mesotelioma, come lui stesso ha dichiarato alla trasmissione Che Tempo che Fa era molto aggressivo ed alla fine lo ha portato via a soli 68 anni. Amato da tutti, Franco lascia una figlia, una moglie, delle sorelle e un fratello.

Di Mare e la ex moglie Alessandra

Negli anni Franco, come inviato e cronista, ha raccontato le vite di molte persone ma, ha tenuto sempre un gran riservo riguardo alla sua vita privata. Sposato con Alessandra, con la quale ha condiviso quindici anni di vita e di amore. Insieme Franco ed Alessandra hanno adottato Stella, con la quale entrambi hanno uno splendido rapporto. Del loro matrimonio e di Alessandra stessa, si sa molto poco. La coppia convola a nozze nel 1997 e per anni vivono serenamente fino al 2012 quando le loro strade si dividono.

Il matrimonio, come rivelato dal giornalista stesso in un post su Facebook nel 2017, è finito con una separazione priva di conflitti, mantenendo una relazione di grande stima ed affetto. Franco Di Mare ha sempre descritto l’ex moglie come una delle persone più importanti della sua vita. Una figura di riferimento non solo per il giornalista ma anche e soprattutto per la figlia Stella, oggi laureata a pieni voti in economia presso la LUISS.

Franco Di Mare e la figlia Stella

La presenza di Alessandra è stata costante nella crescita di Stella, anche durante le assenze di Di Mare per lavoro, contribuendo a plasmare una giovane donna di cui entrambi possono andare fieri. In un’intervista del 2015 a Famiglia Cristiana, Alessandra ha descritto la figlia come una priorità nella sua vita. Dal primo incontro tra Franco e Stella in un orfanotrofio di Sarajevo sino al momento dell’adozione ufficiale Alessandra è sempre stata presente e vicina all’ex marito.

