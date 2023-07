Cesara Buonamici nuova opinionista del Grande Fratello

Dopo le indiscrezioni arriva l’ufficializzazione: Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista del ‘Grande Fratello’ in partenza a settembre (si parla dell’11 o del 18 ma ancora non c’è una data sicura). In conduzione confermato Alfonso Signorini.

La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.

La nuova opinionista non sarà l’unica novità del reality. Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. Come già annunciato nelle scorse settimane, per la prima volta non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale. Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo.

Dunque “Grande Fratello” è quasi pronto. Canale 5 ed EndemolShine stanno per dare il via a una stagione del reality che ha già acceso grande curiosità.