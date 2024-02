Cecchi Gori ricoverato, Valeria Marini: ''Vittorio sta migliorando''

“Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando”. E’ quanto racconta all’Adnkronos Valeria Marini, ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per ”insufficienza respiratoria”. “L’hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo – continua l’attrice – ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare”, conclude.

(di Alisa Toaff)