Carlo Conti in pole per il post Amadeus

Iniziano a circolare le prime voci sul conduttore che raccoglierà l’eredità di Amadeus al Festival di Sanremo: potrebbe tornare Carlo Conti.

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra un paio di mesi Amadeus ufficializzerà il cast dei cantanti che parteciperanno all’edizione 2024 della kermesse, la quinta consecutiva firmata dal noto conduttore veneto, l’ultima di questa era che gli ha regalato sicuramente grandissime soddisfazioni.

Inevitabile quindi che in casa Rai si stia iniziando a valutare come sostituire il noto conduttore televisivo, a chi affidare le chiavi di una macchina che, guidata da Amadeus, è arrivata a risultati inimmaginabili fino a poco tempo fa. E la soluzione più probabile in questo momento ha un nome e un cognome molto conosciuti: Carlo Conti.

Sanremo, torna Carlo Conti?

Un’indiscrezione che ha il sapore di un ritorno al futuro, per citare un’indimenticabile pellicola cult. Perché il presentatore toscano ha già condotto Sanremo per tre anni non molti anni fa.

Carlo Conti

Fresco di rinnovo di contratto per tre anni con il servizio di Stato, Conti nel 2025 celebrerà 40 anni di carriera in casa Rai. E quale miglior modo per celebrare questo straordinario traguardo, se non tramite un ritorno come conduttore nella trasmissione più importante della televisione italiana?

Conti parla dell’ipotesi Festival 2025

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, o magari dell’ipotesi più probabile considerando i conduttori al momento presenti nel roster Rai. Ma lo stesso Conti ha non ha escluso il suo ritorno, intervenuto in conferenza stampa per presentare il suo Tale & Quale Show.

“Di Sanremo ne ho fatti tre, uno più divertente dell’altro“, ha raccontato Conti, aggiungendo: “Un mio ritorno? Staremo a vedere. Dico mai dire mai come qualsiasi altro programma, sia chiaro“.

Parlando del Festival, il presentatore ha tra l’altro dato qualche spunto anche su come potrebbe essere un suo futuro Sanremo: “Non ripristinerei la gara ad eliminazione. È una delle cose più giuste fatte da Amadeus: è una gara ed è giusto che arrivino tutti fino alla fine. La tensione dell’eliminazione non è più l’elemento più importante del Festival“.

Insomma, Conti non dice di ‘sì’, ma nemmeno di ‘no’. Potrebbe tornare a condurre Sanremo a distanza di dieci anni da quel triennio che iniziò proprio nel 2015 e terminò nel 2017, con un’ultima edizione co-condotta con Maria De Filippi, prima dell’inizio del biennio Baglioni.