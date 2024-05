il nuovo singolo in collaborazione con Lazza

Esce oggi “BBE” il nuovo singolo di ANNA realizzato in collaborazione con Lazza. Si tratta della terza collaborazione per i 2 artisti.

Disponibile da oggi, venerdì 10 maggio, su tutte le piattaforme di streaming, “BBE” (Best Bitch Ever) feat Lazza segna il ritorno di ANNA sulla scena musicale con un pezzo che si caratterizza per la sua energia e l’estrosità lirica.

La collaborazione con Lazza non è nuova, dato che i due hanno già lavorato insieme in precedenza, riscuotendo un notevole successo. Questo nuovo singolo anticipa l’uscita del prossimo album di inediti di ANNA, il quale promette di portare una ventata di novità nel panorama musicale contemporaneo.

Il significato del nuovo singolo di ANNA

Il singolo “BBE” feat Lazza spicca per il suo stile rap marcato e per le liriche audaci. ANNA, l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify nel 2023, dimostra ancora una volta la sua abilità nell’unire ritmi incalzanti a testi che esplorano temi relazionali con una prospettiva ironica e autorevole.

La canzone descrive una relazione in cui è chiaro chi detiene il controllo, dipingendo un quadro in cui l’autonomia e la forza femminile vengono messe in primo piano. Scorrendo il testo di “BBE”, emergono diverse immagini che riflettono uno stile di vita lussuoso e l’autonomia nell’ambito di una relazione amorosa. ANNA canta di come ogni sua richiesta venga soddisfatta, evocando un senso di potere e indipendenza.

Il riferimento all’acquisto di catene con il proprio nome, all’abbinamento di marche di lusso come plane e Balmain, insieme a richieste che ricevono sempre risposta affermativa, rafforzano l’idea di una relazione in cui il rispetto e l’ammirazione sono mutuali. Lazza, nel suo contributo al brano, aggiunge un ulteriore livello di complessità alla narrazione, sottolineando il fascino e l’influenza che ANNA esercita.

Eventi e Tour

Lazza

L’entusiasmo intorno a “BBE” e al futuro album di ANNA è amplificato dalla programmazione di un tour che vedrà l’artista esibirsi in diverse città italiane. Le date includono tappe a Napoli, Torino, Milano (con una data aggiunta a seguito del sold out della prima), Molfetta, Bologna e Roma. Questo tour rappresenta un’opportunità per i fans di sperimentare dal vivo la potenza espressiva di ANNA e di lasciarsi coinvolgere dal suo inconfondibile stile.