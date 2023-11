Cane incontinente: cause e rimedi pratici

Se il cane è incontinente bisogna capire le cause specifiche e i rimedi pratici per risolvere la situazione, ecco l’aiuto degli esperti.

Avere un cane in casa comporta una certa responsabilità sulla sua salute. Infatti, in tutte le fasi della sua vita, deve essere costantemente osservato e controllato perché ci sono molti problemi che potrebbero manifestarsi pian piano fino a diventare di una certa gravità.

Uno dei problemi molto diffuso è l’incontinenza. Quando il cane è incontinente ci sono perdite di pipì o feci. Bisogna essere in grado di riconoscere l’incontinenza, perché ci sono a volte informazioni confuse a riguardo, rivolgersi all’esperto e poi agire nel modo giusto.

Noi in questo articolo proveremo ad addentrarci in questo argomento per dare qualche dettaglio in più e qualche consiglio su come affrontare la situazione.

Il cane è incontinente: le cause

Si parla di incontinenza quando il cane perde gocce di pipì o feci senza accorgersene. Questo avviene quando i muscoli e i nervi non funzionano correttamente e lui non sente lo stimolo a fare i propri bisogni. Come conseguenza troveremo pipì o cacca in giro per la casa, ma la prima cosa da fare non è sgridare il pelosetto, ma avviare una serie di accertamenti per la sua salute.

A seconda della gravità della situazione e delle cause sottostanti, potrebbero esserci altri sintomi come un aumento della sete oppure il sopraggiungere della febbre.

Le cause più comuni dell’incontinenza nel cane sono le seguenti:

infezione : problemi alla vescica, alle vie urinarie o una cistite potrebbero portare a incontinenza con pipì con tracce di sangue e maleodorante;

: problemi alla vescica, alle vie urinarie o una cistite potrebbero portare a incontinenza con pipì con tracce di sangue e maleodorante; danni ai nervi : ernia del disco o incidente possono danneggiare i nervi, i quali non saranno più in grado di permettere al cane di controllare gli stimoli;

: ernia del disco o incidente possono danneggiare i nervi, i quali non saranno più in grado di permettere al cane di controllare gli stimoli; difetti congeniti : possono esserci delle malformazioni congenite o acquisite che portano a non far funzionare bene il tratto urinario;

: possono esserci delle malformazioni congenite o acquisite che portano a non far funzionare bene il tratto urinario; calcoli : interferiscono con il flusso di urina portando il cane a non trattenerla;

: interferiscono con il flusso di urina portando il cane a non trattenerla; il cane è anziano: un cane anziano è portato ad avere problemi mentali e problemi fisici, tra i quali anche l’incontinenza.

Naturalmente, in ogni caso bisogna andare dal veterinario per capire qual è la causa specifica. Poi, si sarà in grado di intervenire nel modo più appropriato.

Cosa fare

Una volta che il veterinario arriva a determinare la causa dell’incontinenza, saprà dire se si tratta di un problema momentaneo o permanente. In ogni caso, ci sono dei rimedi da applicare.

Gli esperti consigliano di portare al cane a fare delle passeggiate per quanto possibile, eliminare il cibo salato e dargli tanta acqua. Potrebbe essere strano per una persona che si occupa di un cane incontinente dover aumentare l’acqua, ma gli esperti ci assicurano che maggiori sali minerali migliorano l’ossigenazione dei tessuti.

Naturalmente, per evitare problemi in casa, è consigliabile usare i pannolini, i tappetini assorbenti nei posti in cui il cane è abituato a stare. Inoltre, meglio usare le mutandine.

Questi sono consigli generali. Poi, in base a quello che ci dice il veterinario è fondamentale seguire le sue indicazioni. Potrebbero servire anche dei farmaci per una terapia a lungo termine.