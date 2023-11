se e come portare il gatto in borsa

Facile da trasportare, grazie alla praticità della tracolla, ma siamo sicuri che sia in sicurezza? Tutto su come portare il gatto in borsa e se è possibile farlo.

Il dubbio che potrebbe sorgere è: sarà comodo oppure è bene evitare di trasportarlo così per il rischio che possa cadere? Insomma quando si decide di portare il gatto in borsa, è opportuno rendersi conto se è possibile e quali sono le condizioni migliori che non mettano in pericolo la sua vita. Quindi in assenza del classico trasportino, quali caratteristiche dovrà avere la borsa affinché sia perfetta per il nostro micio? Questa e tante altre curiosità.

Borse-trasportino per gatti: che caratteristiche devono avere?

Anche l’animale più pantofolaio dovrà pur uscire da casa qualche volta, che sia per una visita o una semplice passeggiata: è questo il caso dei gatti, che amano giocare all’aperto ma non abbandonerebbero mai il calore e la comodità della propria casa. Ma quando c’è bisogno di uscire, qual è il modo migliore per trasportarli in tutta sicurezza?

Di sicuro il trasportino ci consente di portarli ovunque, anche se per molti padroni (soprattutto le donne) potrebbe essere meglio ‘infilarli’ nella borsa, così come fanno con gli oggetti. Non si tratta di mancanza di riguardo nei loro confronti ma di praticità, che però deve ‘sposarsi’ con la messa in sicurezza del nostro micio adorato. Esistono in commercio delle borse apposite per il gatto, utili anche per il cane di piccola taglia.

Il felino all’interno di una di esse potrà sentirsi al sicuro, più al riparo da macchine, luci e rumori; ma che caratteristiche dovrà avere questa borsa per Micio?

Resistenza : optiamo per i materiali di buona qualità, che non risentano dei possibili graffi del felino e che, soprattutto, non siano tossici per la sua salute;

: optiamo per i materiali di buona qualità, che non risentano dei possibili graffi del felino e che, soprattutto, non siano tossici per la sua salute; praticità del trasporto : meglio se dotata di zip, pratica per far entrare e uscire il gatto al suo interno, e di tenere la testa fuori naturalmente;

: meglio se dotata di zip, pratica per far entrare e uscire il gatto al suo interno, e di tenere la testa fuori naturalmente; comodità : di entrambi, cioè sia del micio sia di chi la tiene in spalla. Meglio se dotata di cuscini interni e che consenta al felino di stare disteso e comodo;

: di entrambi, cioè sia del micio sia di chi la tiene in spalla. Meglio se dotata di cuscini interni e che consenta al felino di stare disteso e comodo; bellezza: non è un valore fondamentale, ma di sicuro ci sarà abbastanza scelta per il modello, il colore e la fantasia che rispondono al nostro gusto.

Portare il gatto in borsa: si può?

In caso di emergenza, sì. Quando cioè non abbiamo a disposizione il solito trasportino, è opportuno mettere il gatto in modo da poterlo trasportare, senza rinunciare ovviamente alla sua sicurezza. Un’idea sarà quella di usare la borsa della palestra, ovvero quella sportiva, possibilmente con un laterale bucherellato e traspirante, in modo da non rischiare che soffochi al suo interno.

E’ importante che abbia il fondo piatto, sul quale poggiar una coperta, un asciugamani o magari un nostro vecchio indumento, che conservi l’odore che gli è familiare. Infine, come già detto, è fondamentale che possa entrare aria, per evitare che l’ambiente si surriscaldi pericolosamente.

Portare il gatto in borsa: come farlo in modo ‘alternativo’

Dobbiamo uscire di corsa e non possiamo usare la sua solita ‘gabbietta’, perché le dimensioni del trasportino non sono quelle giuste o il gatto si deve abituare ancora a entrare nel trasportino etc. Insomma i motivi possono essere diversi, ma l’importante è avere una valida alternativa, anche se ‘di fortuna’. Cosa usare dunque al suo posto?

Se si tratta di brevi tragitti si può usare anche un pratico scatolone di cartone, quello nel quale Micio ama entrare e nascondersi. Ma come mai va bene anche una scatola? Perché il fondo sarà piatto, ci sarà un’apertura in alto, e sarà abbastanza robusta e resistente da contenere il nostro felino domestico. Sia nello scatolone di cartone sia in un cesto della biancheria possiamo rendere il fondo più comodo con vecchi indumenti e coperte.

Sì, anche un comune cesto per la biancheria può andare bene come ‘gabbietta aperta’ di trasporto, sebbene sia meglio prenderla adeguata alle dimensioni del gatto. Infine si potrebbe anche pensare di usare una classica pettorina per il gatto, anche se Micio solitamente non ama camminare per strada poiché si sente troppo ‘esposto’ ai pericoli. Insomma se l’uscita sarà improvvisa, è bene avere a disposizione almeno uno di questi oggetti per trasportare il gatto!