Caldo africano in Italia, la climatologa: "Luglio da record"

“Ci aspetta una settimana con temperature anche superiori ai 40 gradi, stiamo vivendo un mese di luglio con temperature molto alte”. Serena Giacomin, fisica-climatologa di Meteo Expert e presidente dell’Italian Climate Network, delinea così il quadro meteo dei prossimi giorni dominato dal caldo torrido in Italia, con l’anticiclone africano Cerbero protagonista. “Luglio è climaticamente il mese più caldo dell’anno, ma questo non giustifica il fatto che le temperature andranno a superare la soglia dei 40 gradi e probabilmente verranno stabiliti anche dei record”, dice.

In questi giorni si potrebbero registrare anche “8-10 gradi in più rispetto alle temperature che sono tipiche per il mese di luglio, tipiche per l’estate mediterranea che non è questa. Le temperature che ci toccherà sopportare sono temperature fuori scala dal punto di vista climatico”, continua.

“Forse è utile sottolineare che le ondate di caldo spesso vengono in qualche modo sottovalutate in termini di impatto, ma l’impatto sulla salute è significativo, perciò bisogna semplicemente esserne consapevoli e alzare un poco la soglia di attenzione, perché le ondate di caldo sono tra i fenomeni medio climatici maggiormente capaci di metterci fisicamente in difficoltà. Il numero delle vittime premature può essere davvero molto alto: è quindi necessario prestare attenzione alle fasce più deboli, anziani e bambini, e per chi ha delle patologie, soprattutto cardiache o cardiovascolari, l’ondata di caldo deve essere affrontata sapientemente”.