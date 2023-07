Calciomercato Milan, ecco Chukwueze: "Mi manda… Osimhen"

Samuel Chukwueze al Milan per merito di… Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano 24enne, proveniente dal Villarreal, è appena diventato un nuovo giocatore rossonero. A spingerlo verso il nuovo club, a sorpresa, è stato anche il suo illustre connazionale che ha appena vinto lo scudetto con il Napoli. Osimhen, ha detto Chukwueze a Milan Tv, ha tessuto le lodi del Milan per convincere l’amico a firmare con il Diavolo. “L’ultima volta che ci siamo sentiti”, Osimhen “mi ha detto: ‘Samuel, il Milan è un club bellissimo, il migliore. Non esitare, firma con loro. Hanno persone fantastiche, i tifosi sono stupendi. Gli ho chiesto di dirmi cosa si prova a giocare contro il Milan, mi ha detto che i tifosi sono incredibili, pazzi per il calcio. Gli ho risposto: ‘Sappi che ti batterò’. Ha avuto un ruolo importante nel farmi venire al Milan”.