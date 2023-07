Calciomercato Juve e Inter, Carlos Augusto: duello in vista

Si profila un duello di calciomercato tra Juventus e Inter per Carlos Augusto. Il 24enne esterno brasiliano del Monza, valutato circa 15 milioni, può diventare un pezzo pregiato della campagna acquisti. Bianconeri e nerazzurri sono alla ricerca di un nome nuovo sulla fascia sinistra. Juve e Inter, però, hanno la stessa esigenza: liberare la corsia e ridurre la rosa per favorire un nuovo ingresso. La Juventus, in particolare, deve gestire il ‘caso’ Alex Sandro. Il 32enne brasiliano, a Torino dal 2015, è reduce dalle ultime annate deludenti e non sembra in grado di offrire garanzie all’allenatore Massimiliano Allegri. Il verdeoro finora non ha manifestato disponibilità a lasciare la Juve, a cui è legato da un contratto fino al 2024. I rumors relativi alla rescissione si affacciano periodicamente tra le news, mentre l’Arabia Saudita – con il mercato aperto fino al 20 settembre – rimane sullo sfondo. Situazione simile per l’Inter: i nerazzurri vorrebbero inserire la nuova pedina nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma bisogna liberare la casella. Traduzione: bisogna trovare una destinazione per Robin Gosens, al momento l’alternativa a Federico Dimarco, che rimane il titolare a sinistra.