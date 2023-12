Brunetti ama ancora Perla? Prima non risponde e poi svela la verità

La settimana scorsa al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiesto a Mirko Brunetti se crede che potrà tornare con Perla Vatiero, ma l’ex gieffino l’ha escluso. Ieri però durante una live su TikTok una ragazza ha posto a Mirko una domanda più specifica, ossia se ama ancora la sua ex, ma lui non ha voluto rispondere. Da quel momento sui social i fan dei ‘Perletti’ hanno iniziato a rumoreggiare di un ritorno di fiamma, fiamma che lui ha spento poco dopo.



“Il fatto di non rispondere è perché ho detto tutto quello che dovevo in questi due mesi, e ogni mia parola in questo momento viene fraintesa. Sono stato chiaro com il voler prendermi il tempo per me stesso. L’amore ha varie forme e I sentimenti quando ci si lascia con rispetto rimangono ma non sono i sentimenti di un fidanzato.

Poi va anche chiarita una cosa importante. I sentimenti di certo non si spengono cosi. Le decisioni vanno comunque metabolizzate dopo tutto quello che successo. E io adesso ho bisogno di staccare la spina e ritrovare me stesso e su questo mi concentrerò. – ha continuato Mirko Brunetti – Sarò sempre leale e sincero con voi e qualsiasi cosa cambia nella mia vita se voi avete piacere ve la racconterò e sarete i primi a saperlo.

La mia uscita dalla casa? Mi è dispiaciuta molto l’eliminazione ma stando fuori ho la possibilità di ritrovare un po’ di serenità che ormai dentro avevo perso. Voglio prenderci del positivo nel cercare di ritrovare me stesso perché è stata una situazione molto pesante per me da gestire. Sicuramente così avrò più chiarezza su tante cose. La mia più grande paura dentro la casa era quella che non arrivasse ciò che sono, i miei modi di fare e i miei valori aldilà delle situazioni sentimentali. Questi messaggi mi fanno veramente bene al cuore”.