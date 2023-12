Valeria Marini chiede un ascensore per salire sull’aereo Palermo-Roma

A sette anni di distanza dal mio celebre articolo virale che ha macinato milioni di views perché surreale: “Valeria Marini accetta un mazzo di rose da un ambulante pensando sia un regalo, lui la rincorre e vuole i soldi“, oggi ne è in arrivo un altro. Anche in questo caso a fare notizia è stata la sua divaggine.

Il fatto risalirebbe a un paio di giorni fa all’aeroporto di Palermo quando Valeria Marini sarebbe rimasta scioccata alla vista della scaletta per salire sull’aereo che l’avrebbe dovuta riportare a Roma. “Dov’è l’ascensore?” avrebbe chiesto. Un aneddoto raccontato su Instagram dalla giornalista del Tg3 Eugenia Nante che avrebbe assistito alla scena.

“Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna”.