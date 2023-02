Bonus cultura 2023 per i diciottenni, come spenderlo su Amazon

Amazon.it rinnova la partecipazione all’iniziativa Bonus Cultura: fino al 30 aprile 2024, i ragazzi nati nel 2004 possono acquistare con i buoni una selezione di libri, manuali di studio, CD, DVD ed eBook Kindle. I prodotti sono disponibili nella vetrina dedicata su amazon.it/18app. Il bonus stanziato dal Governo italiano consente ai nati nel 2004 di spendere 500 euro in prodotti culturali. I nati nel 2004, già registrati su 18app.it con la propria identità digitale, o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o la Carta di Identità Elettronica (CIE), possono accedere a 18app.it per ottenere i buoni del Governo. I buoni vanno richiesti dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023 e possono essere spesi entro il 30 aprile 2024. Per l’utilizzo del buono su Amazon.it, i ragazzi devono prima creare un buono del valore intero desiderato di 5, 10, 25 o 50 euro sul sito 18app.it, e poi convertirli in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it. Al momento della conversione, l’intero importo del buono verrà dedotto dal saldo 18app. I codici Amazon potranno essere quindi utilizzati per acquistare una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon, in un’unica o in più soluzioni.