Blanco, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Blanco è pronto a debuttare sul palco dell’Olimpico: la possibile scaletta dei concerti del cantautore nel 2023.

Tutto pronto per il grande giorno di Blanco. Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente il cantautore bresciano è pronto a debuttare all’interno di uno stadio. E non di uno qualunque, bensì di quello del suo cuore: lo Stadio Olimpico di Roma. L’artista non ha mai negato e nascosto infatti la sua fede romanista, e già altre volte a preso posto all’Olimpico, ma in tribuna. Stavolta avrà invece l’onore di entrarci per salire al centro del palco. Un risultato di grandissimo prestigio, considerando che a soli 20 anni d’età diventa uno degli artisti più giovani ad essersi mai esibiti all’interno di uno stadio. Scopriamo insieme la possibile scaletta di questa serata.

Blanco in tour nel 2023

Dopo le 35 date sold out del 2022, Blanco per questa estate 2023 si è concesso due soli appuntamenti dal vivo a sostegno del suo nuovo album, Innamorato. Quella dell’OIimpico, in programma il 4 luglio, e quella dello Stadio San Siro di Milano, il prossimo 20 luglio.

Blanco

Due appuntamenti imperdibili per tutti i fan dell’artista di Brividi, pronto a regalare due spettacoli mozzafiato e pieni di colpi di scena. Non sappiamo se sul palco sarà raggiunto da qualche ospite, ma sicuramente non mancherà la grande musica tratta dal suo primo album, Blu celeste, e anche dal secondo, Innamorato.

La scaletta dei concerti di Blanco

Al momento non abbiamo ancora l’ufficialità della scaletta che Blanco presenterà nei live negli stadi, ma di certo ci sarà ampio spazio per le canzoni di entrambi i suoi album, oltre ai vari singoli e alle collaborazioni rimaste prive di collocazione.

Rispetto allo scorso anno potremo ascoltare quindi L’isola delle rose, il brano che ha creato scalpore sul palco di Sanremo, e Un briciolo di allegria, oltre a canzoni come Innamorato, Anima tormentata, Scusa, Giulia, Raggi del Sole, Lacrime di piombo e altre ancora.

Questa la scaletta presentata durante i live dell’estate 2022, che sarà ovviamente arricchita con alcune tra le nuove canzoni:

– Mezz’ora di sole

– Paraocchi

– Figli di putta*a

– Sai cosa c’è

– Finché non mi seppelliscono

– Pornografia

– David

– Ladro di fiori

– Belladonna (Adieu)

– Notti in bianco

– Blu celeste

– Lucciole

– Amatoriale

– Ruggine

– Follia

– Mi fai impazzire

– Afrodite

– La canzone nostra

– Brividi