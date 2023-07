la scaletta dei cantanti del 4 luglio

Battiti Live 2023 arriva in tv: la scaletta dei cantanti della prima puntata, in onda il 4 luglio su Italia 1.

Il giorno di Battiti Live 2023 è arrivato. Il 4 luglio lo show musicale dell’estate torna in prima serata su Italia 1. Registrata nelle scorse settimane, come sempre ci accompagnerà per tutto il mese di luglio con appuntamenti settimanali in onda in prima serata sulla rete Mediaset, con la conduzione di Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento, ed Elisabetta Gregoraci. Scopriamo insieme la scaletta dei cantanti della prima serata.

Battiti Live 2023: la scaletta dei cantanti

Accompagnati dalla fedelissima Mariasole Pollio, ancora una volta inviata tra il pubblico per descrivere le emoizoni dei presenti e far fare alcune domande ai cantanti, Elisabetta e Alan già da questa prima puntata avranno l’onore di accogliere sul palco alcuni dei più grandi artisti della scena nazionale e internazionale.

Achille Lauro

Questi gli artisti protagonisti a Bari nella scaletta della puntata in onda il 4 luglio:

– Achille Lauro

– Angelina Mango

– Ava

– Anna

– Capo Plaza

– Annalisa

– Boomdabash

– Coma_Cose

– Emma

– Rovazzi

– Fedez

– Gemelli DiVersi

– Gabry Ponte

– Madame

– Negramaro

– Orietta Berti

– Paola & Chiara

– Rose Villain

– Rosa Chemical

– Sophie and the Giants

– The Kolors

– Tony Effe

Ma ci sarà spazio, come ogni anno, anche per alcune esibizioni on the road, registrate nelle più belle località turistiche della Puglia. Le prime due ci portano in Salento: Giorgia canterà da Otranto mentre i Pinguini Tattici Nucleari lo faranno da San Foca di Melendugno.

Come e dove vedere la prima puntata di Battiti Live

Come ogni anno Battiti Live andrà in onda in prima serata su Italia 1. Il primo appuntamento è in programma il 4 luglio 2023, a partire dalle 21.20. Lo spettacolo musicale potrà essere seguito anche in streaming oppure on demand su Mediaset Infinity, piattaforma che permetterà anche di recuperare le puntate già andate in onda.

Tra le canzoni che ascolteremo in questa prima puntata possiamo ricordare Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma, Ci vediamo domani di Angelina Mango, La discoteca italiana di Rovazzi e Orietta Berti, Fragole di Achille Lauro e Rose Villain e Italodisco dei The Kolors.