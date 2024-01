Billie Eilish trionfa ai Golden Globe 2024 con la sua miglior canzone

Billie Eilish e Finneas si aggiudicano il premio per la migliore canzone originale con il brano scritto per il film “Barbie”.

La cantautrice statunitense Billie Eilish ha vinto il Golden Globe 2024 per la migliore canzone originale con “What Was I Made For?”, brano scritto insieme al fratello e produttore Finneas per il film Barbie. Si tratta del secondo premio in tre anni, dopo il successo del 2022 con “No Time To Die”, scritta per l’omonimo film di James Bond.

Billie Eilish vince il Golden Globe

Nominata da Variety come la migliore canzone del 2023, “What Was I Made For?” – brano contenuto nella colonna sonora del film Barbie – aveva già battuto la concorrenza di “Not Strong Enough” dei Boygenius e “First Person Shooter” di Drake, rispettivamente al secondo e al terzo posto

Il singolo si aggiudica la statuetta tanto ambita che arriva direttamente tra le mani di Billie Eilish, che ai Golden Globe 2024 ha esultato al fianco del fratello Finneas, produttore dello stesso film in questione.

“Non mi aspettavo che succedesse questo in questo momento. Esattamente un anno fa vedevamo il film per la prima volta e in quel periodo ero triste, depressa. Scrivere questa canzone mi ha salvato un po’. Un anno dopo siamo qui e mi sento davvero grata e felice”, ha dichiarato la cantante.

“What Was I Made For?” by Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell is the winner of Best Song – Motion Picture! 🎵✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/5L89Wgis6L — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

La nascita di “What Was I Made For?”

La regista di “Barbie”, Greta Gerwig, ha recentemente raccontato com’è nata la canzone. “Ho detto loro che potevano scrivere qualunque cosa volessero, ma se avessi potuto avere qualcosa, sarebbe stata ‘la canzone del cuore di Barbie’“, ha detto la regista, che la settimana successiva ha ricevuto la canzone via SMS.

Dopo questo successo ai Golde Globe, Billie Eilish è ora la candidata principale anche alla vittoria dei prossimi Oscar. La cantautrice è solo la quarta a vincere due volte nella stessa categoria, dopo Carole Bayer Sager, Marilyn Bergman e Diane Warren.

Di seguito, il video della canzone “What Was I Made For?”: