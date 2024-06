annunciate le date del tour estivo

Gaia si prepara ad un’estate di musica dal vivo: la cantante di “Sesso e Samba” ha svelato le tappe del suo prossimo tour.

Dopo il successo riscosso con il singolo “Sesso e samba”, frutto della collaborazione con Tony Effe, che ha conquistato le classifiche su Spotify, Gaia si appresta a vivere un’estate all’insegna della musica dal vivo. L’artista, nota per la sua capacità di miscelare generi e sonorità, promette di regalare ai suoi fan una serie di esibizioni che attraverseranno l’intera penisola, proponendo una panoramica completa della sua carriera musicale, dagli esordi fino alle ultime hit.

Un Tour da Nord a Sud

L’estate del 2024 vedrà Gaia protagonista di un tour che la porterà a esibirsi nelle principali città italiane. Tutto avrà inizio il 14 giugno a Bologna, per poi proseguire lungo la costa e attraversare varie regioni, toccando luoghi simbolo dell’estate italiana come Rimini durante la Notte Rosa e il pittoresco porto di Monopoli.

Di seguito tutte le tappe del tour estivo di Gaia:

Venerdì 14 giugno 2024 | BOLOGNA – We make future

Venerdì 05 luglio 2024 | RIMINI – Notte Rosa

Sabato 13 luglio 2024 | MASSA (MS) – Piazza Aranci

Giovedì 18 luglio 2024 | POLISTENA (RC) – Piazza della Repubblica

Venerdì 19 luglio 2024 | MONOPOLI (BA) – Porto Rubino – “serata Sirene”

Venerdì 26 luglio 2024 | CEFALÙ (PA) – Cefalù Summer Festival

Sabato 27 luglio 2024 | DELIANUOVA (RC) – Piazza Vittorio Emanuele

Domenica 28 luglio 2024 | PIAZZA ARMERINA (EN) – Piazza Duomo – Between Jazz Festival

Venerdì 16 agosto 2024 | VASTO MARINA (CH) – Rotonda sul Mare – Viale Dalmazia

Giovedì 29 agosto 2024 | PORTO SANTO STEFANO (GR) – Youth Argentario

Informazioni Utili

L’organizzazione del tour è a cura di Vivo Concerti. Per chi desidera assistere ai concerti e immergersi nell’universo musicale di Gaia, è possibile trovare tutte le informazioni relative ai biglietti sul sito ufficiale di Vivo Concerti. Questa sarà un’occasione unica per vivere l’energia e la passione che caratterizzano le performance dal vivo dell’artista, un viaggio attraverso le molteplici sfaccettature della sua musica.

Gaia Gozzi

La serie di concerti estivi rappresenta quindi non solo un ritorno sulle scene per Gaia, ma anche un’intensa immersione nelle diverse anime che compongono il suo mondo artistico, offerta sia ai fan di lunga data sia a coloro che si accosteranno per la prima volta alla sua musica. Un’estate all’insegna della buona musica italiana, di cui Gaia si appresta a essere indiscussa protagonista.