Sherwood Festival 2024: tutto quello che c’è da sapere

Sta per iniziare lo Sherwood Festival 2024: vi presentiamo il programma degli eventi e tutti gli artisti che saranno presenti.

A Padova sta per accendersi uno degli eventi più attesi dell’estate: il ritorno della Foresta di Sherwood, che per 36 giorni trasformerà il Park Nord dello stadio Euganeo in un centro pulsante di musica, socialità, teatro, sport e cultura. Dal 7 giugno al 13 luglio, il Sherwood Festival 2024 offre un programma ricco e variegato, promettendo esperienze indimenticabili per tutte le età.

Sherwood Festival: il programma

La star di apertura di questo festival è Margherita Vicario, la cui performance è prevista per la sera del 7 giugno. Artista poliedrica, Vicario porterà sul palco il suo pop incisivo, presentando pezzi del suo nuovo Ep insieme a brani che hanno segnato la sua carriera. Il concerto è solo la punta dell’iceberg di un fine settimana musicale che offre ingressi a soli 1 euro per una selezione di eventi.

Già annunciato come uno degli highlight, l’Holi fest – il festival dei colori, vivrà una tappa importante presso lo Sherwood Festival 2024, proseguendo la tradizione di festa e condivisione che lo caratterizza. Accompagnato da noti DJ del panorama italiano, il festival promette un’esperienza di pura gioia. Il divertimento continua con un focus particolare sui più piccoli nella giornata di domenica, offrendo un’ampia gamma di attività family-friendly.

Non mancheranno, nel corso del festival, appuntamenti con nomi di rilievo del panorama musicale internazionale e nazionale. Tra gli ospiti si contano Pendulum, Bad Religion, Idles, oltre a icone della musica italiana come Gazzelle e Subsonica. Una programmazione musicale che attraversa generi e confini, confermando lo Sherwood Festival come uno degli eventi più eclettici dell’estate.

36 giorni di incontri e dibattiti

Il festival si conferma anche un luogo di incontro e riflessione con un fitto programma di dibattiti su temi di attualità, dal cambiamento climatico al femminismo, arricchiti dalla presenza di ospiti di prestigio nel panorama culturale e scientifico. Tra gli eventi da segnalare, la notte dell’Opera a fumetti, che promette di essere una novità assoluta per questa edizione.

Concerto

Il Sherwood Festival 2024 si appresta quindi ad essere un crocevia di esperienze, un punto di incontro tra generazioni diverse, unite dalla passione per la musica, la cultura e il divertimento. Un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere l'estate padovana sotto il segno dell'intrattenimento e della condivisione. Non resta che prepararsi a immergersi in questa avventura nella foresta urbana più vibrante d'Italia.







