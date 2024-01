“Non me lo aspettavo”, la reazione di Ed Sheeran agli Emmy

Ed Sheeran si aggiudica il suo primo Emmy Award per la musica scritta per la serie “Ted Lasso”: una vittoria del tutto inaspettata.

Ed Sheeran, l’artista più ascoltato al mondo su Spotify, ha recentemente aggiunto un altro prestigioso riconoscimento alla sua già ricca bacheca di premi. L’artista inglese ha vinto il suo primo Emmy Award per la musica che ha scritto, insieme a Max Martin e Foy Vance, per la serie “Ted Lasso”.

Ed Sheeran trionfa agli Emmy Awards

Mostrandosi del tutto sorpreso, Ed Sheeran ha espresso la sua gratitudine attraverso un post su Instagram, affermando di non aver previsto la vittoria: “Abbiamo vinto un Emmy ieri sera. Non mi aspettavo affatto di vincere, è stata una vera sorpresa svegliarsi con questa notizia”.

“Avrei tanto voluto essere lì ma sto per iniziare il tour asiatico quindi purtroppo dovevo essere da un’altra parte”, ha aggiunto poi il cantante britannico, che ha condiviso il suo traguardo insieme a Max Martin e Foy Vance.

La canzone premiata

Ad ottenere la vittoria è stato il singolo “A Beautiful Game”, che è stato scritto due anni fa per il finale della serie Ted Lasso. A rendere speciale la propria canzone, è stato il fatto che l’artista ha registrato il pubblico in uno dei suoi spettacoli allo stadio per il coro finale.

La categoria “Best Original Music and Lyrics” vedeva in lizza anche Sam Ryder, ex concorrente dell’Eurovision per la Gran Bretagna, e canzoni tratte da altre serie popolari come Ginny & Georgia, The L Word: Generation Q, La fantastica signora Maisel e Weird: The Al Yankovic Story. Nonostante la forte concorrenza, è stata la canzone di Sheeran a trionfare.

Ecco la canzone premiata, “A Beautiful Game”: