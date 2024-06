Gianmarco Zagato e Nicole Pallado contro una loro collega: “Ci odia, ma il suo podcast non piace al pubblico”

Gianmarco Zagato e Nicole Pallado sono due youtuber che da tempo collaborano in un podcast esilarante e surreale, Tavolo Parcheggio, che ottiene centinaia di migliaia di ascolti a puntata. In una delle ultime puntate hanno tirato una serie di frecciatine a una loro collega podcaster senza mai fare il nome che il web avrebbe individuato essere una fra Giulia Salemi e Daniela Collu, anche se non tutti gli indizi tornano. Vi riporto le loro parole, fatevi voi un’idea di chi potrebbe essere.

Ad aprire l’argomento è stata Nicole Pallado: “C’è una persona che ha avviato un podcast e che ha palesemente qualcosa contro di noi perché ogni volta che andava in classifica e noi eravamo sotto, ci cancellava. Tutti gli altri [podcast, ndr] potevano essere visti, il nostro cancellato“. Una frecciatina subito colta dal collega Gianmarco Zagato: “Ci metteva le scritte sopra a noi. Mi sono un po’ offeso, posso dirti la verità? Penso che sia una persona bravissima anche. E adesso posso dirti? Adesso non è neanche più in classifica, ciao! Cosa pensava che potevamo farle? Però sotto sotto mi è piaciuto perché significa che le facciamo paura“.

“Ma perché ci odia!” – ha continuato Nicole – “Anche io mi sono offesa, parecchio! Non siamo mica competitor! Mi è stata molto sui cogl10ni. […] Quando lei ha avviato questo podcast: giornali, hotel, torte che gli hotel le facevano col nome del podcast, grandi testate giornalistiche, grandi pagine web, pubblicità ovunque!“. “Sai perché?” – ha risposto Gianmarco – “Perché ha una roba che noi non abbiamo ma che dovremmo avere: un ufficio stampa. L’ufficio stampa è potentissimo averlo. Costosissimo, da fuori di testa, ma potente. Ora lei è 40esima ma non è colpa dell’ufficio stampa, ma è colpa del prodotto che fa cagare. Io non l’ho ascoltato, ma se ora è 40esima significa che il prodotto non piace al pubblico“.

“E anche oggi la nostra l’abbiamo detta“, ha chiuso Pallado.

Con chi ce l’avranno?