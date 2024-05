“Benvenuto amore” Lui 58 anni lei 30, quarto figlio per il super Vip

L’artista è diventato padre per la quarta volta alla “veneranda” età di 58 anni. Il personaggio pubblico ha condiviso sulle sue piattaforme social una foto della sua compagna, abbracciata al suo quarto figlio, venuto alla luce il 9 maggio 2024.

La compagna, Sophie Cannell, ha dato alla luce un bel maschietto, e con delle dolcissime fotografie il (nuovamente) papà ha annunciato la notizia mostrando i suoi due amori sui social. Una foto ritrae la sua compagna e il neonato sul letto dell’ospedale, mentre nell’altra è lui che stringe dolcemente il piccolo tra le braccia. “Cercando di fare in modo che questo bellissimo nuovo arrivo non interferisca con la mia partita a biliardo [snooker, precisamente]”, ha scherzosamente scritto come didascalia al post condiviso su Instagram.

Numerosi sono stati i commenti e gli auguri inviati alla coppia: lui ha 58 anni, mentre lei, ex ballerina, ne ha solo 30. Damien Hirst è un artista britannico nato il 7 giugno 1965 a Bristol, Inghilterra. È uno dei protagonisti del movimento artistico conosciuto come Young British Artists (YBA), che ha dominato la scena artistica del Regno Unito negli anni ’90.

Hirst è celebre per le sue opere provocatorie e spesso controverse, che affrontano temi come la morte, la delicatezza estrema della vita e il rapporto tra arte, scienza e religione. Tra le sue opere più famose ci sono i celeberrimi animali conservati in formaldeide, esposti in vetrine di vetro che mettono in condizione di porsi interrogativi sull’esistenza e sulla mortalità. Animali davvero potenti messi davanti ai visitatori delle sue mostre.

La sua opera più iconica di questa serie animalesca è senza dubbio “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, e presenta uno squalo tigre conservato. Ma il nome di Damien Hirst è legato anche a un’altra classifica molto particolare e che attiene al portafogli della celebrità. L’artista, infatti, sarebbe il più ricco del Regno Unito, con un patrimonio netto stimato di 384 milioni di dollari.

Hirst ha tre figli, Connor Ojala, 28 anni, Cassius Atticus, 23 anni, e Cyrus Joe, 18 anni, avuti con la sua ex compagna, con cui non ha mai voluto celebrare il matrimonio ma che considerava la sua “moglie di fatto”. Dopo la rottura della loro relazione ventennale con Maia Norman, Damien Hirst ha iniziato a frequentare donne molto più giovani di lui. Oggi vive con la sua compagna nella sua residenza da 14 camere da letto a Regent’s Park, in quel di Londra.