Non riesce a risolvere il test di matematica così fa una cosa che stupisce l’insegnante: il gesto diventa virale

La matematica è una materia particolare: o la ami o la odi! Sono molti gli studenti che si arrovellano sopra quiz e problemi algebrici senza ottenere successi. Molti altri invece riescono ad eseguire calcoli complessi senza nessuna fatica. Tanto fa anche il rapporto con il proprio insegnante. Il metodo di trasmissione delle informazioni è fondamentale per sviluppare negli alunni la passione e gli stimoli necessari ad affrontare qualunque insegnamento.

La storia di Maeve Lindell, 16 anni che frequenta la Hendrickson Hight School, è un bellissimo esempio di come un professore abbia capito le intenzioni della sua allieva e ne ha promosso l’iniziativa originale.

Maeve, non amava particolarmente la matematica e arrivato il giorno fatidico del compito in classe non sapeva proprio che pesci prendere. Ha deciso così di disegnare una vignetta con una battuta divertente per far sorridere l’insegnante e distrarlo così magari dai suoi errori. Il fumetto di Spongebob è diventato una meme virale che ha attirato l’attenzione di molti internauti.

La ragazza era molto in ansia per il brutto voto che si aspettava, ma lo stratagemma è riuscito perché il professore, non solo non ha punito la sedicenne, ma le ha anche messo un volto alto.

Il talento della ragazza era ben noto ai compagni e agli altri docenti e l’insegnate ha premiato la sua iniziativa. Ha valorizzato la sua personalità ed è riuscito a non farla sentire sbagliata e frustrata.

Il dibattito sulla capacità degli insegnanti di stimolare le attitudine dei singoli ragazzi e di far sviluppare doti che magari sono nascoste è aperto e stimolante. In un momento storico in cui si discutono i metodi di insegnamento obsoleti della scuola italiana e la sua scarsa capacità di attrarre i giovani e svilupparne le potenzialità, è necessario raccontare episodi come questo. Il riconoscimento della creatività e dell’originalità del disegno di Maeve le servirà sicuramente da stimolo per approcciare in modo diverso la materia tanto odiata.