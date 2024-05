“Alla fine ha confessato” Uomini e Donne, Mario svela tutta la verità e la reazione di Ida non si fa attendere

Ida Platano ha ribadito per l’ennesima volta di non voler avere più nulla a che fare con lui, delusa dai suoi comportamenti

Il momento più atteso del trono di Uomini e Donne di Ida Platano è finalmente arrivato. Cade per sempre la maschera del “bravo ragazzo” che Mario Cusitore ha indossato per diverso tempo. Anche Ida chiamata a lasciarsi alle spalle i suoi sentimenti per lui, deve affrontare la cruda verità.

Si tratta della stessa verità che Tina ha urlato per settimane e che nessuno era pronto ad accettare senza prove. Alla fine la verità è venuta a galla e le “prove” tanto annunciate sono arrivate puntuali. È successo tutto nella puntata odierna, quella del 9 maggio, con il ritorno di un ex molto discusso.

Nelle ultime settimane, tutte le attenzioni erano puntate sulle numerose segnalazioni riguardanti Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, pervenute alla redazione di Uomini e Donne. Una segnalazione in particolare ha destato scalpore, accompagnata dalle foto che documentavano ciò che, clamorosamente, la testimone riferiva.

Secondo questa donna (persona che ha preferito rimanere anonima per questioni di privacy), Mario Cusitore avrebbe trascorso la notte in un B&B con una misteriosa donna spagnola. Dopo numerosi tentativi del corteggiatore di scagionarsi con chiamate e messaggi al suo parrucchiere e sarto, oggi, 9 maggio, è emersa tutta la verità.

Tina Cipollari lo affermava già da tempo, Gianni cercava prove come un vero Sherlock Holmes, mentre Ida, legata da un forte sentimento, faceva fatica a credere alle segnalazioni. Maria De Filippi, per parte sua, non ha commentato direttamente, ma ha sempre cercato di trovare una giustificazione valida per difendere Mario.

Sembra che il trono di Ida Platano giunga così al termine. La tronista ha incontrato nuovamente Mario, ma ha ribadito per l’ennesima volta di non voler avere più nulla a che fare con lui, delusa dai suoi comportamenti. Inoltre, sembra che Ida abbia riallacciato i contatti con Alessandro Vicinanza, suo ex fidanzato, attualmente in crisi con la sua compagna, Roberta Di Padua. Una segnalazione rivela:

Come cugina del marito del cognato di Ida Platano, posso dirti che lei e Alessandro Vicinanza si sono sentiti più di una volta dopo la sua uscita dal programma. Credi che possa esserci una possibilità di riconciliazione?

Nessuna risposta ufficiale al momento, solo un potente e (ben più colorito) addio da parte di Ida Platano condiviso sulle sue storie Instagram, indirizzato probabilmente a chi l’ha derisa in questo periodo di trono.