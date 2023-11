Bellissimissima, da cosa nasce il singolo? La rivelazione di Alfa

Il tormentone dell’estate 2023 nasconde una verità che lo stesso Alfa ha voluto svelare: ecco il significato del brano.

Durante un’intervista a KissKiss, Alfa ha voluto rivelare il significato che c’è nelle parole del suo singolo “Bellissimissima”. Diventata una vera hit estiva, la canzone parla del dramma del ghosting e della sofferenza che si prova quando finisce un amore.

Bellissimissima, cosa vuole raccontare Alfa?

Uscito lo scorso 12 maggio, il singolo di Alfa intitolato “Bellissimissima” ha scalato le classifiche solo in estate, quando è stato impossibile non canticchiarla sotto i raggi del sole.

Il brano parla di amore, ma da una prospettiva inusuale che va dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera. “Con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica a una persona in particolare ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi”, spiega il giovane.

Durante un’intervista a Radio KissKiss però, l’artista ha confessato cosa si nasconda realmente dietro il suo singolo. “La canzone parla di un ghosting, di una relazione andata male con questa ragazza che però è bellissimissima. Vorrei metterci un punto, ma vicino al punto ci metto una virgola per tenere aperta la cosa”, racconta Alfa.

Un passato segnato dal bullismo

Contraddistinto dalla sua personalità fragile e per niente arrogante, Alfa parla di sé come una persona non esattamente cool. Lui vorrebbe essere più “normale”, ma alla fine la coolness non è fatta per tutti.

Il cantante – all’anagrafe Andrea De Filippi – fa cenno a un passato di bullismo importante. “Ho cominciato a fare musica proprio per questo. Aiutava la mia socialità scrivere canzoni”, ha raccontato in un’intervista a Radio Deejay con Rudy Zerbi.

“Si parla sempre al bullo e mai al bullizzato. Il bullizzato prova un grande carico di rabbia e di ansie che io ho sfogato con la musica, quindi cerco di portare questo messaggio un po’ in giro”, aggiunge Alfa, che cerca di contrastare il fenomeno grazie a una onlus.

Di seguito, il video del singolo Bellissimissima: