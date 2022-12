Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio rompe il silenzio sulla loro separazione

Dopo circa 15 anni d’amore, nel 2021 Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno annunciato la loro separazione. In questi mesi la cantante ha parlato in più occasioni della rottura e adesso l’ha fatto anche Gigi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’artista ha augurato tanta felicità all’ex compagna e ha detto di non provare amarezza.

“Come va con lei? Eh… va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono anche, oggi sono tanto felice e ovviamente lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita sono cose che succedono.

“Questo per me è stato un periodo un po’ complicato. Ho anche affrontato un trasloco e una separazione. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo. Diciamo che mi sono dovuta ricostruire ed è normale in queste occasioni. Fino ad oggi mi è mancata un po’ di serenità sono onesta. Ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano. Oggi la situazione è diversa ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata.

Se ora sono innamorata’ Sto molto bene. L’amore è il motore della vita. Ora però prima di buttarmi subito ci penso mille volte. Ovvio che bisogna crederci e amare, però faccio tutto in modo diverso. – ha continuato Anna – Al centro di tutto bisogna sempre mettere sé stessi. Non bisogna mai annullarsi per qualcuno. Perché se ti annulla e poi ti ritrovi sola non sai cosa fare e da dove iniziare”.