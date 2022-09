Belen Rodriguez compie 38 anni: il commovente messaggio di auguri di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi televisivi più amati. Qualche giorno fa la showgirl argentina ha compiuto 38 anni e, in occasione del suo compleanno, Stefano De Martino ha scritto per lei sui social un dolce messaggio di auguri. Scopriamo insieme quali sono state le parole del ballerino.

Belen Rodriguez ha spento 38 candeline ed ha festeggiato il suo compleanno insieme alla sua famiglia e agli amici più stretti. Sui social non è passato inosservato il messaggio di auguri che Stefano De Martino ha scritto per la sua dolce metà. Ormai il ritorno di fiamma tra i due è confermato a tutti gli effetti.

Per il 38esimo compleanno della showgirl argentina il conduttore di Stasera tutto è possibile ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che ritrae Belen in un campo di girasoli. Sotto l’immagine in questione, Stefano De Martino ha aggiunto una breve ma significativa didascalia:

Tanti auguri vita.

Inutile dire che le parole del ballerino hanno scatenato moltissime reazioni da parte dei fan della coppia. Sono stati molti coloro che hanno riempito di like e cuoricini la foto condivisa da Stefano De Martino sulla sua pagina Instagram. Dopo diversi tira e molla, sembra ormai che Belen e Stefano abbiano trovato di nuovo la serenità.

Belen Rodriguez, le parole di Antonino Spinalbese prima del suo ingresso al GF Vip

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i tanti Vipponi che hanno varcato la porta rossa c’è anche Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì.

Durante la clip di presentazione, mostrata prima del suo ingresso nella casa, Antonino Spinalbese ha spiegato il motivo che hanno portato alla rottura del rapporto con la showgirl argentina. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Non c’entravamo nulla l’uno con l’altra.

Al momento Belen ha deciso di non commentare l’ingresso del suo ex compagno nella casa più spiata d’Italia, preferendo dunque di restare sulla via del silenzio.