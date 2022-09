GF Vip, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli lanciano una frecciatina ad Adriana Volpe in diretta

Durante la prima puntata del GF Vip Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli salutano Adriana Volpe in diretta: ecco la reazione dell’ex opinionista

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del GF Vip. I protagonisti assoluti della prima puntata sono stati i Vipponi entrati nella casa più spiata d’Italia. Oltre a loro, però, ha catturato l’attenzione del telespettatori anche il gesto di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli nei confronti di Adriana Volpe.

Grande assente in questa edizione del Grande Fratello Vip è senza ombra di dubbio Adriana Volpe, sostituita da Alfonso Signorini con Orietta Berti. Nel corso della prima puntata del reality non sono potute mancare frecciatine da parte del conduttore e dell’opinionista Sonia Bruganelli nei confronti della Volpe.

All’inizio della puntata, il padrone di casa ha invitato la moglie di Paolo Bonolis ad entrare in studio con queste parole:

Chiamo accanto a me la mia opinionista che è sopravvissuta alla scorsa edizione.

Entrambi poi hanno saluto insieme l’ex opinionista. Ma quale sarà stata la reazione di Adriana Volpe alle parole di Alfonso Signorini? Scopriamolo insieme.

GF Vip, la reazione di Adriana Volpe alla frecciatina di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

Sembra che le parole di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli durante la prima puntata del Grande Fratello Vip non abbia particolarmente colpito l’ex opinionista. Adriana Volpe, infatti, ha completamente ignorato le loro parole.

Prima dell’inizio del puntata, la conduttrice ha condiviso un post sulla sua pagina Instagram in cui ha ripercorso la sua esperienza all’interna della casa. In seguito, rivolgendosi ai concorrenti di questa nuova edizione, ha mandato loro un grande in bocca al lupo.

Queste sono state le sue parole:

Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del #gfvip. È un’esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore.

Adriana Volpe, dunque, ha deciso di ignorare completamente le parole di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli preferendo di rimanere sulla strada del silenzio.