Belen Rodriguez a Le Iene parla di Teo Mammucari: la reazione di lui

Teo Mammucari come sappiamo ha lasciato la conduzione de Le Iene a Belen Rodriguez e nonostante Mediaset abbia parlato di futuro roseo per il conduttore con in cantiere tanti progetti per lui, Dagospia ha descritto un’altra realtà.

Si parla di “urla e porte battute” di “lite furibonda” e di chiusura netta fra Teo Mammucari e Davide Parenti, ideatore de Le Iene. Lo stesso – raggiunto da La Stampa – non ha voluto commentare il rumor limitandosi a dire: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto“.

In apertura di puntata, dopo un servizio, Belen Rodriguez ha rivolto un saluto al collega: “Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Noi gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”; che su Instagram ha condiviso il video rispondendo: “Grazie…Con il cuore“. Dopo ironicamente ha detto che ora non fa più il conduttore ma il cantante.

Lui ringrazia sui social. pic.twitter.com/mSf0HdkwLj — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 31, 2023

Belen Rodriguez saluta Teo Mammucari dopo l’addio a Le Iene, il comunicato di Mediaset

Questo è – per dovere di cronaca – il comunicato rilasciato da Mediaset.