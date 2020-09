Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha mandato nuovamente in onda le immagini del coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip. Carmelita ha anche confessato di aver scambiato dei messaggi ieri sera con il divo delle fiction e ha letto alcune delle cose che lui le ha scritto. L’attore di Senso 45 ha rivelato l’intenzione di voler tornare nei salotti della d’Urso per spiegare un po’ di cose ed ha detto di essere sorpreso dal fatto che il suo pubblico lo apprezzi più adesso che prima del coming out.

“Ora vi leggerò un bellissimo messaggio che il mio amico Gabriel Garko mi ha scritto ieri sera. Lui mi ha detto ‘se vuoi leggilo pure in trasmissione’. Durante la diretta di Live mi ha scritto ‘Ovviamente per me non è cambiato nulla, ma sono sorpreso che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto “all’educazione” che ho subito. Appena ci vedremo spiegherò un bel po’ di cose. Saluta tutti i tuoi ospiti e baciali, spero ti poterti abbracciare presto. Baci, ti voglio davvero bene, tuo Gabry’”.

Che le persone adesso giudichino in maniera più positiva Garko a me non stupisce. Venerdì sera è stata una delle prima volte in cui abbiamo visto Gabriel senza filtri, non doveva mantenere l’alone di mistero e l’aria da bello e irraggiungibile che lo accompagnavano da più di 20 anni, ma si è mostrato con tutte le sue fragilità e quel pianto mentre leggeva la lettera ha emozionato (quasi) tutti. Certi agenti ed agenzie potranno anche pensare che il pubblico sia idiota, ma la realtà è che la puzza finzione le persone la sentono da lontano, soprattutto nell’era dei social.

Barbara d’Urso e il bacio con Gabriel Garko.