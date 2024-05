“La parte esterna sembra bruciata” tanta paura per la famosissima modella, ha un problema agli occhi

La nota modella Paola Turani, influencer bergamasca, ha recentemente spiegato ai suoi follower su Instagram di avere avuto un’esperienza fastidiosa legata al suo contorno occhi. Paola ha raccontato di avvertire un forte bruciore e rossore sulla pelle esterna degli occhi, causato probabilmente da un trucco molto evidente che ha utilizzato nei giorni precedenti.

La giovane modella ha condiviso nelle sue Instagram stories un video nel quale si vede mentre cerca di alleviare il fastidio con degli impacchi di camomilla. Nonostante la sua pazienza nel cercare una soluzione, Paola ha dichiarato che il bruciore persiste e che non riesce ad applicare creme o altri prodotti sulla zona interessata poiché la sensazione di bruciore aumenta. Il problema è iniziato nei giorni scorsi dopo aver cercato, con diversi tentativi di rimuovere un trucco molto nero dagli occhi.

“I miei occhi sono ancora gonfi. Il problema però è che non sono gli occhi a bruciarmi ma la pelle del contorno occhi. Sembra quasi bruciata la parte esterna”.

Paola Turani ha confessato ai suoi follower:

“Non posso più mettere creme o qualsiasi altra cosa perché mi brucia – ha continuato -. Non metterò più la camomilla sugli occhi però perché non ho risolto nulla con gli impacchi. Spero passi in fretta”.

I fan di Paola Turani si sono mostrati preoccupati per la loro icona di stile e bellezza, inviando messaggi di supporto e di augurio per una pronta guarigione. La modella, nel frattempo, ha ribadito la necessità di prestare attenzione ai prodotti utilizzati sul viso, soprattutto in caso di trucchi particolarmente aggressivi che potrebbero causare reazioni cutanee indesiderate.

Paola segue una dettagliata routine di skincare per controllare l’eccesso di sebo, idratare la pelle e prevenire rughe e segni dell’età. Dopo aver detergente la pelle e applicato maschere specifiche, utilizza ice roller per decongestionare il viso. Prosegue con tonico all’acido salicilico, crema contorno occhi, idratante anti-rughe e crema per il collo. Infine, applica protezione solare. Per la modella, fare skincare significa prendersi cura di sé, anche quando si è occupate come mamme.

Molti follower di Paola Turani hanno espresso solidarietà e affetto nei confronti della modella, augurandole di superare velocemente la fastidiosa situazione e tornare alla sua solita bellezza e vitalità.

