BRUXELLES-LONDRA – La Commissione europea ha pubblicato il contestato contratto per l’acquisto dei vaccini di AstraZeneca. Quarantuno pagine, in parte cancellate da omissis chiesti dall’azienda per consentire di rinunciare alla clausola di segretezza. Nel contratto compaiono i famosi “Best reasonable efforts” – il massimo sforzo ragionevole – rivelati dal Ceo dell’azienda, Pascal Soriot, nell’intervista con Repubblica per giustificare il taglio delle consegne in tutta Europa che ha scatenato un caso continentale e un duro scontro con le istituzioni Ue. In questi giorni Bruxelles ha negato l’applicazione della clausola del massimo sforzo, sostenendo che in realtà la casa farmaceutica non aveva giustificato in modo convincente i ritardi e dunque non potesse invocare di avere fatto del proprio meglio.

Il contratto definisce chiaramente la clausola, spiegando che i “Best reasonable efforts” nel caso di AstraZeneca significano mettere in campo “le attività e il grado di sforzo che una azienda di dimensioni, infrastrutture e risorse simili prenderebbe per sviluppare e produrre il vaccino tenendo conto dell’urgenza di mettere fine alla pandemia globale”. Intorno a questa definizione si gioca la partita, visto che l’azienda anglo-svedese ha tagliato di un terzo le forniture Ue dei vaccini del primo trimestre (più di 100 milioni su un totale di 300+100 milioni) mettendo a rischio la campagna di immunizzazione in Europa. In più, la Ue sospetta che le dosi che le spettavano siano state spedite dall’azienda fuori dal continente, nel Regno Unito o negli Usa.

Su due punti invece la tesi dell’Unione europea sembra più facile da confermare. Primo, l’azienda nel contratto si assume l’obbligo di consegnare un determinato numero di dosi entro fine 2020 – consegna impossibile visto che l’Ema darà l’ok alla sua commercializzazione solo oggi – e nel primo trimestre 2021. Dunque l’Europa sembra avere ragione nel dire che c’è un obbligo di consegna entro marzo (e proprio qui il “massimo sforzo ragionevole” è decisivo per stabilire se i tagli siano o meno giustificati).

L’Unione sembra avere ragione anche sull’uso negli impianti di AstraZeneca in Gran Bretagna: per l’azienda il Regno Unito ha una priorità su questi siti, per la Ue invece devono rifornire anche il continente. Nel contratto al paragrafo 5.1 si legge che “AstraZeneca si impegna a produrre 300 milioni di dosi di vaccino nella Ue”. Subito dopo, nel punto 5.4 intitolato “Siti di produzione”, è specificato che “AstraZeneca deve fare del suo meglio (Best reasonable effort) per produrre il vaccino negli impianti situati nell’Unione europea: per quanto concerne il paragrafo 5.4 la definizione di Ue comprende anche il Regno Unito”. Da ricordare che l’accordo è stato firmato il 28 agosto 2020, prima che la Brexit diventasse effettiva e nel contratto allo scopo di identificare le fabbriche che dovranno rifornire la Ue si considera che quelle inglesi sono equiparate a quelle del continente.

Un altro passaggio del contratto che smentirebbe AstraZeneca sulla asserita priorità del Regno Unito sui siti manufatturieri sul suo territorio è quello compreso nel punto “e” del paragrafo 13.1 nel quale l’azienda dichiara di “non essere sotto alcun obbligo contrattuale con parti terze per quanto concerne le prime 300 milioni di dosi per la Ue e che queste non confliggerebbero con il rispetto dell’accordo con l’Unione europea”. Insomma, il contratto con Londra stipulato dall’azienda con eventuale priorità per i britannici non è spendibile nell’accordo con l’Europa.

Per la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il testo “è chiarissimo”. Da vedere se la pubblicazione sarà sufficiente a fugare i dubbi o se le divergenze interpretative resteranno rendendo necessario l’intervento di un giudice per dipanare la matassa. Non a caso Bruxelles sta già preparando azioni legali per costringere AstraZeneca a consegnare le dosi previste. Intanto la Commissione lancia un meccanismo di controllo all’export per inchiodare i produttori, sospettati di vendere le fiale europee all’esterno, nel Regno Unito e negli Usa. E se Bruxelles e le capitali troveranno anomalie, potranno decretare un blocco all’export per mantenere le dosi nell’Unione.

Si spinge oltre il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che in una lettera ai leader proporne di usare l’articolo 122 del Trattato che, a suo modo di vedere, permetterebbe di sequestrare alle aziende le fiale prodotte in Europa e usarle da noi. Sarebbe l’arma di fine mondo, problematica dal punto di vista politico e giuridico. Da vedere se l’idea resterà una minaccia per mettere pressione a Big Pharma o se prenderà davvero piede. Per ora la Commissione ha affermato di voler andare avanti alla ricerca di un accordo negoziato con l’azienda. Si vedrà nei prossimi giorni.

L’Europa comunque si prepara al peggio e nel caso non dovesse vincere la battaglia con l’azienda per coprire il buco di AstraZeneca, che dovrebbe fornire 400 milioni di vaccini, dietro le quinte sta negoziando altre 300 milioni di immunizzanti con Pfizer, che nel frattempo ha risolto i problemi alla fabbrica belga di Puurs e ha ripreso le consegne regolarmente. Un ordine aggiuntivo potrebbe arrivare anche con Johnson and Johnson, il cui preparato dovrebbe essere approvato dall’Ema tra febbraio e marzo.

Oggi intanto proprio l’Ema darà il via libera alla commercializzazione di AstraZeneca in Europa. Il vaccino dovrebbe avere l’ok per tutte le fasce di età anche se, vista la scarsità dei dati sugli anziani, l’Agenzia Ue dovrebbe dire che i governi possono decidere di farlo solo agli under 65. La Germania lo ha già fatto e pressa perché l’Ema lo approvi solo al di sotto di questa soglia. La decisione arriverà nelle prossime ore. Se fosse sdoganato per tutti, come da attesa, l’Aifa dovrà decidere domani se bloccarlo o meno agli under 65 anche in Italia.

La copertura del vaccino AstraZeneca dovrebbe essere intorno al 65% ma l’Ema dovrebbe affermare che chi si è ammalato nonostante il vaccino non ha sviluppato sintomi gravi e non ci sono stati decessi quindi la copertura dal punto di vista della salute pubblica è efficace. Intanto il primo rapporto Ema su Pfizer conferma efficacia al 95% e fuga i dubbi sulle morte di alcuni anziani dopo l’inoculazione registrata in alcuni paesi: non è collegata al vaccino.