Arisa è stata un’ottima professoressa di Amici e anche al serale ha dimostrato di essere perfetta per quel ruolo. Non soltanto competenza, la cantante ha anche regalato dei siparietti divertenti al pubblico. Quest’anno però l’artista lucana non è tornata nel programma di Maria e in merito sono circolati tanti rumor. Adesso in un’intervista è stata la stessa Arisa a spiegare i motivi di questo “addio”.

“Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola. – ha dichiarato a Superguida Tv – Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perchè non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose.

E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perchè appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse. Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto. Le indiscrezioni parlano di un’addio per delle clausole che volevo mettere nel contratto? No, non ne so nulla e non è vero”.