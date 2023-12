Arisa applaude la ministra Roccella che parla di gender, poi rettifica

Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità dell’attuale Governo, sul palco di Atreju ha parlato di “teoria gender” paragonandola al patriarcato. “L’ideologia gender è il nuovo patriarcato“, ha urlato alludendo a cose che non stanno né in cielo né in terra, dato che il “gender” così come viene chiamato da loro, è semplice educazione sentimentale. Un intervento che è stato condiviso nelle storie Instagram anche da Arisa che ha commentato con una serie di emoji che applaudono.



Il post di Arisa è stato ovviamente sommerso dalle critiche e la cantante è stata così costretta a intervenire sottolineando che quegli applausi erano denigratori.

#Arisa smentisce il sostegno alle parole di Roccella, intendeva sostenere il contrario https://t.co/l4ikDjPYIJ pic.twitter.com/h0sVfOZ49g — danielelupo (@danielelupo82) December 16, 2023

Stavolta state attaccando Arisa per il nulla, NON è d’accordo con la Roccella, erano applausi ironici. In questo caso avrebbe bisogno di un miglior smm — did you know that there’s SuziWan on my sashimi (@zucchigio) December 16, 2023

Arisa, la rettifica via Instagram

Poi, sempre via Instagram, ha aggiunto:

“Credo nella natura multiforme e fluida della sessualità, che si debba far capire ai giovani e ai giovanissimi, oltre che agli adulti ‘de coccio’, che non solo e non sempre l’identità biologica corrisponde all’identità emotiva, che alcune cose non escludono altre e che bisogna prendersi cura di tutti in maniera seria e scrupolosa. Nessuno escluso, nessuno emarginato, nessuno bullizzato. La ragione non sta mai solo da una parte. L’amore, qualsiasi sia la forma in cui viene espresso, è solo un dono degno di rispetto, per una società che vuole essere inclusiva e felice. Spero di non dovermi più esprimere in tal senso e che non ci siano più dubbi sulla natura dei miei pensieri”.

La comunità LGBT+ sarà anche prevenuta nei confronti di Arisa, ma quegli applausi erano davvero frantendibili.