apre il pop-up store per il lancio di “Protomaranza”

Per promuovere l’uscita del loro nuovo disco, “Protomaranza”, gli Articolo 31 apriranno un pop-up store a Milano.

Protomaranza uscirà domani: per promuovere il disco gli Articolo 31 hanno deciso di aprire un pop-up store temporaneo a Milano che si troverà in Alzaia Naviglio Grande 14 e aprirà domani alle 11. Domani sera saranno lì anche J-Ax e Dj Jad che presenteranno il nuovo album in compagnia di alcuni ospiti.

L’annuncio sui social

Ad annunciare l’apertura del pop-up store sono stati proprio gli Articolo 31 tramite un post sui social. Su Instagram scrivono: “Se quello che fai non ti diverte, non vale la pena farlo. Per l’uscita di “Protomaranza” abbiamo voluto organizzare un’esperienza unica per voi e per noi. Vi invitiamo Venerdì, Sabato e Domenica al Pop-up Store degli Articolo 31, a Milano, Alzaia Naviglio Grande 14. CI VEDIAMO LÀ: Venerdì 11:00/23:00, Sabato 11:00/20:00, Domenica 11:00/19:00“.

Lo store resterà quindi aperto solo 3 giorni per poi chiudere definitivamente. L’apertura di pop-up store sta diventando una pratica sempre più diffusa per gli artisti rap che vogliono farsi pubblicità. A gennaio i Club Dogo avevano lanciato la stessa iniziativa, a Milano in Piazza San Babila, per promuovere l’uscita del loro nuovo disco. A febbraio, poco prima dell’inizio del Festival, Geolier aveva deciso di aprire una pizzeria temporanea a Sanremo, “Pizza Geolier”.

“Protomaranza”: un album senza canzoni d’amore

Il nuovo album degli Articolo 31 sarà composto da 16 tracce inedite che, spiegano J-Ax e Dj Jad, “esplorano l’oggi con disincanto, attraverso uno sguardo capace di essere sia leggero e beffardo che maturo, spinto, impegnato e senza lasciare mai spazio all’amore in senso romantico”.

Nel disco si trovano molte collaborazioni con artisti di generi musicali anche molto lontani tra loro: Bugo, Coma_Cose, Fabri Fibra, Guè, Jake La Furia, La Sad, Neffa, Nina Zilli, Rocco Hunt, Pinguini Tattici Nucleari, Tedua.