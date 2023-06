Apple svela MacBook Air 15, Mac Studio e Mac Pro con i nuovi processori M2

Apple ha presentato MacBook Air 15″, con display Liquid Retina da 15,3″, chip M2, fino a 18 ore di autonomia e un design silenzioso senza ventola. Sarà disponibile da martedì 13 giugno. Cala il prezzo di MacBook Air 13″ con chip M2, che ora parte da 1.349 euro. “Siamo entusiasti di presentare il primo MacBook Air 15″. Grazie alle prestazioni incredibili e allo straordinario design, il nuovo MacBook Air è il miglior portatile da 15 pollici al mondo. Ed è tutto merito del chip Apple” ha affermato John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. “Dall’ampio display Liquid Retina al design senza ventola estremamente sottile, dalla straordinaria durata della batteria al sistema audio avvolgente a sei altoparlanti: il nuovo MacBook Air ha proprio tutto.”

Con uno spessore di 11,5 mm, il nuovo MacBook Air è il portatile da 15″ più sottile al mondo. Ed è anche leggero: pesa meno di 1,5 kg. Ha una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt per il collegamento di accessori e monitor esterni fino a 6K, oltre a un jack cuffie da 3,5 mm per una connettività versatile. Sono disponibili quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento. Il computer, dice Apple, è fino a 12 volte più scattante rispetto al più veloce dei modelli di MacBook Air con processore Intel. E rispetto al modello più venduto di PC portatile da 15″ con processore Core i7, il nuovo MacBook Air è fino a due volte più veloce. Offre, inoltre, fino a 18 ore di autonomia, il 50% in più dei PC, con un display migliore e prestazioni superiori. MacBook Air 15″ ha una CPU 8-core con quattro performance core e quattro efficiency core, una GPU 10-core per grafica ultraveloce e un Neural Engine 16-core. Il chip M2 ha una banda di memoria a 100 GBps e supporta fino a 24GB di memoria unificata per lavorare con workload complessi e in multitasking con fluidità.

Apple ha presentato anche i nuovi Mac Studio e Mac Pro. Con chip M2 Max e il nuovo M2 Ultra, Mac Studio offre prestazioni ancora più scattanti e una connettività migliore in un design compatto. Mac Studio è fino a 6 volte più veloce dell’iMac 27″ con chip Intel più potente, e fino a tre volte più veloce del Mac Studio di generazione precedente con chip M1 Ultra. Mac Pro, ora con chip M2 Ultra, unisce le prestazioni senza precedenti del chip Apple più potente alla versatilità dell’espansione PCIe, che permette di personalizzare scheda grafica, memoria interna e altre schede. Mac Pro è fino a tre volte più veloce rispetto alla generazione precedente con chip Intel. Offrendo fino a 192GB di memoria unificata, Mac Studio con chip M2 Ultra e Mac Pro mettono a disposizione molta più memoria rispetto alle schede grafiche delle workstation più evolute, e gestiscono i carichi di lavoro più pesanti. Mac Studio e Mac Pro possono essere ordinati, con disponibilità a partire da martedì 13 giugno. Mac Studio parte da 2.449 euro. Disponibile sia in versione tower che rack, Mac Pro sarà disponibile a partire da 8.499 euro.