La serie di aspirapolvere intelligenti S7 Max Ultra sbarca in Italia

Dal 15 giugno sarà disponibile in Italia la gamma S7 Max Ultra, top di gamma dei robot aspirapolveri e lavapavimenti di Roborock. L’S7 Max Ultra riesce a combinare eleganza del design, facilità d’uso e funzionalità avanzate per raggiungere un porzione di pubblico sempre più vasto ed esigente . La novità più importante è rappresentata dalla nuova stazione di raccolta e ricarica Ultra Dock 6 in 1 che promette di ridurre al minimo gli interventi per la manutenzione grazie a sistemi avanzati di auto-raccolta della polvere, il ricambio d’acqua, il lavaggio e asciugatura del mocio e la stessa autopulizia della stazione così da evitare la formazione di batteri e cattivi odori per l’umidità. Anche la capacità di ricarica è stata perfezionata fino a raggiungere una efficienza maggiore del 30%, il supporto della ricarica off-peak permetterà inoltre di ricaricare il robot solo nelle ore non di punta garantendo un risparmio sui consumi generali.

La potenza di aspirazione è stata aumentata da 2500 Pa a 5500 Pa. La spazzola omnidirezionale in gomma flottante, si adatta meglio al pavimento e raccoglie senza sforzo la polvere da tappeti e pavimenti pur mantenendo dei livelli di rumorosità assolutamente più che accettabili. 3.000 colpi di spazzolone al minuto con circa 600 g di pressione verso il basso e vibrazioni permettono un lavaggio approfondito ed efficace per la rimozione dello sporco più ostinato. Il Roborock S7 Max Ultra è dotato inoltre della tecnologia Reactive Tech Obstacle Avoidance, che sfrutta l’innovazione a luce strutturata e a linea singola per acquisire con precisione le informazioni sugli ostacoli di giorno o di notte al fine di evitarli e programmare il percorso migliore grazie al LiDAR. Il sistema risulta inoltre più sicuro e stabile e permette anche di non violare la privacy del consumatore.

Roborock ha migliorato anche le funzionalità del software, l’app è stata aggiornata e la mappatura risulta essere più veloce e precisa con la possibilità di personalizzare il percorso di pulizia attraverso l’individuazione di zone vietate, mappature multilivello e 3D. Sarà possibile infatti memorizzare fino a 4 livelli di mappe, mentre l’ampio serbatoio da 200ml consente al robot di occuparsi della pulizia di una superficie di 90 mq in una sola sessione di utilizzo. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock S7 Max Ultra sarà disponibile nei colori bianco e nero il 15 giugno.