Apple, risultati finanziari in ribasso: resistono solamente i servizi

Apple ha rivelato i suoi risultati finanziari per il primo quarto del 2023, ossia il mese di ottobre, novembre e dicembre del 2022 secondo il calendario solare. Le entrate sono di 117,15 miliardi di dollari, con un profitto di 29,99 miliardi, per un calo del 5 per cento degli stessi e del 13 per cento nelle entrate nette, comparati allo stesso periodo l’anno scorso. Apple non rende più pubblica la quantità di pezzi venduti per i suoi prodotti, ma solo le entrate per ogni famiglia di device. Nel dettaglio, gli iPhone hanno portato nelle casse della Mela 65,78 miliardi (contro i 71,63 dell’anno precedente), 7,74 miliardi di dollari da Mac (10,85 nel 2022), 9,4 miliardi per gli iPad, 13,48 miliardi da Apple Watch, HomePod, accessori vari. Per quanto riguarda i servizi come Apple Music, Apple Fitness+ e Apple TV+, hanno fatto incassare all’azienda in totale 20,78 miliardi, e sono l’unico settore in crescita: un anno fa avevano fruttato 19,5 miliardi.