Angelina Mango sold out a Roma e Napoli, ma raddoppia le date

La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha annunciato il suo “Angelina Mango nei club 2024”: arrivano due nuove date.

Dopo il trionfo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango si prepara a calcare nuovi palchi italiani con il suo tour atteso per il prossimo autunno. Pronta a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Malmö, la cantante ha già registrato il tutto esaurito per i concerti di Roma e Napoli: per la gioia dei suoi fan, gli appuntamenti sono stati raddoppiati.

Angelina Mango: doppia data dopo il sold out

Angelina ha annunciato il sold out per le date di Napoli e Roma del suo tour autunnale “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation. In risposta all’entusiasmo del pubblico, la cantautrice ha aggiunto due nuove date nelle città dove è stato registrato il tutto esaurito.

La giovane artista si esibirà anche il 12 ottobre all’Atlantico di Roma e il 15 ottobre alla Casa della Musica di Napoli. I biglietti per i nuovi concerti sono disponibili su Live Nation, con Mango pronta a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, con il brano vincitore di Sanremo 2024 “La Noia”.

Le date del tour 2024

Angelina Mango porterà on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione artistica nei principali club d’Italia. Oltre alla vittoria del Festival di Sanremo 2024, la giovane artista ha ricevuto anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Questo grande traguardo è stato per Angelina un trampolino di lancio, a conferma del suo talento che sarà mostrato ancora una volta davanti al grande pubblico. Il tour autunnale prenderà il via l’11 ottobre 2024 all’Atlantico di Roma, per poi proseguire con tappe a Napoli, Molfetta, Nonantola, Firenze, e concludersi a Venaria Reale.

Di seguito tutte le date aggiornate del tour “Angelina Mango nei club 2024”: