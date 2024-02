Il ritorno dei Pearl Jam con il singolo “Dark Matter”

Il nuovo singolo dà il nome al nuovo album di inediti, un progetto dolcissimo dei Pearl Jam di prossima uscita.

La band di Eddie Vedder ha annunciato il proprio ritorno sulla scena musicale con il lancio del singolo “Dark Matter”, che anticipa l’uscita del loro dodicesimo album omonimo. I Pearl Jam hanno scelto di presentare questo nuovo lavoro con una traccia che promette di essere un ritorno alle sonorità rock più pesanti e intense: ecco tutti i dettagli.

Il nuovo singolo “Dark Matter”

A quattro anni dalla pubblicazione di “Gigaton”, i Pearl Jam tornano in pista con un nuovo progetto discografico – in uscita il 19 aprile. “Sarà più heavy di quel che pensate”, ha detto tempo fa il chitarrista Mike McCready sul nuovo attesissimo album di inediti.

Il disco viene anticipato dal singolo Dark Matter, che si presenta come una riflessione sui tempi attuali, utilizzando la metafora della materia oscura per descrivere la massa dell’universo non visibile e non costituita dalla materia cosmica.

In attesa del nuovo album dei Pearl Jam

Registrato agli Shangri-La Studios di Rick Rubin a Malibu, l’album “Dark Matter” è stato completato in sole tre settimane. Durante la presentazione dell’album al Troubadour di Los Angeles, Eddie Vedder ha espresso grande fiducia nel nuovo lavoro, affermando che “è il nostro disco migliore e non è un’iperbole“. Il bassista Jeff Ament ha elogiato la “conoscenza enciclopedica” della musica dei Pearl Jam da parte di Andrew Watt, nonostante la sua giovane età, definendolo “una forza creativa inarrestabile”.

La tracklist di “Dark Matter” include undici canzoni che promettono di essere veloci, aggressive e dinamiche, con la batteria di Matt Cameron in primo piano. La copertina dell’album e del singolo è stata curata dal fotografo Alexandr Gnezdilov, che utilizza la tecnica del light painting per creare effetti visivi suggestivi. La versione deluxe dell’album prevede due CD, con il secondo disco che conterrà un Immersive Mix.

Di seguito, la tracklist del nuovo album “Dark Matter”:

Scared of Fear

React/Respond

Wreckage

Dark Matter

Won’t Tell

Upper Hand

Waiting for Stevie

Running

Something Special

Got to Give

Setting Sun

Ecco il videoclip del singolo omonimo: