Andrea Nicole a Uomini e Donne ha iniziato ad uscire con un po’ di corteggiatori. Nella puntata andata in onda oggi, infatti, abbiamo potuto vedere l’esterna fra lei e Ciprian, il bel biondo che secondo Maria De Filippi somiglia a Sebastian di Amici.

“Non devi pensare di non essere degna di un vero amore”, le ha detto lui abbracciandola, “Quando ti guardo vedo solo una bellissima donna, non vedo il tuo passato”.

A domanda diretta di Andrea Nicole se ne avesse parlato in famiglia del “trono trans”, Ciprian ha risposto:

“Ne ho parlato in famiglia, i miei sono aperti. Si preoccupano però di quello che gli altri possono dire e pensare, ma a me non me ne importa niente. Ovviamente c’ho riflettuto, la tua storia fa un po’ paura, era inevitabile. Ma quando sei scesa da quelle scale io non ho visto niente del tuo passato, io ho visto solo te e mi sei piaciuta”.

Anche in trasmissione ha poi aggiunto che in passato ha avuto una storia con una donna molto più grande e per questo motivo, in famiglia, hanno già affrontato il tema delle relazioni un po’ fuori dal comune. Anche Alessandro, su domanda di Maria De Filippi, ha confessato di averne parlato in casa.

“L’ho detto a papà, pensavo peggio, è stato tranquillissimo. Mi ha detto che è una scelta che devo fare io”.

Andrea Nicole, i video con Ciprian

