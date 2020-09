Ormai sono passati due anni da quando è finita la storia tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez. Dopo il loro amore il pilota ha avuto anche una storia con Giulia De Lellis e la showgirl argentina è tornata insieme al suo ex Stefano De Martino (ma non è finita benissimo). A distanza di tutto questo tempo il pilota è tornato a parlare della sua ex e l’ha fatto rispondendo ad una serie di domande che gli sono state poste dai suoi follower.

Andrea ha speso delle belle parole per la Rodriguez, ha detto che per lui è stata un punto di riferimento e che è una donna vera.

“Cosa penso di lei e cosa ha rappresentato per me? Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me Belen ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della sua vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male“

Adesso però voglio sapere se pensa le stesse cose di Giulia la vulcanologa.

Adesso che Belen e Stefano De Martino si sono di nuovo lasciati, come funziona con Iannone?

Cioè, il giro ricomincia? pic.twitter.com/R8OEWdt7VC — Lu Bennet 🐍 (@LuBennet) May 27, 2020

Comunque io penso sempre al fatto che Iannone abbia fatto ritornare insieme Belen e Stefano e GDL e il Dama come Armando di uomini e donne ha fatto tornare insieme Sossio e Ursula e Ida e Riccardo #damellis pic.twitter.com/reDmxdQNaE — LaMore🐍💚🦒 (@Morena_3v) March 28, 2020

