Amici 2022, svelati i presunti giudici che saranno al serale

Arrivano le prime indiscrezioni sui 4 giudici chiamati in studio a giudicare le performance degli studenti.

L’edizione di quest’anno di Amici si sta avvicinando a piccoli passi verso il serale che andrà in onda a partire dal mese di marzo. Gli studenti della scuola più famosa d’Italia sono alle prese con il guadagnarsi l’ambito riconoscimento, ovvero quello di arrivare alle fasi finali del reality e contendersi la vittoria finale che gli spianerebbe la strada del mondo della musica o della danza.

In attesa di capire quali saranno i ragazzi che ci arriveranno, arrivano prime indiscrezioni su chi saranno i giudici chiamati a giudicare le performance degli studenti durante le puntate finali.

Fonte: web

Secondo quanto riportato da blastingnews.com dovrebbero essere in totale 4: due uomini e due donne. Da un punto di vista maschile ci dovrebbe essere la riconferma di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Sarà però da un punto di vista femminile che si attenderanno delle novità.

Gli altri due giudici che saranno in studio a marzo potrebbero essere Anna Pettinelli e Emma Marrone. La prima tornerebbe nel programma dopo averla lasciata come insegnante, la seconda idem dopo aver fatto la coach nella parte finale del programma delle scorse edizioni.

Al momento sono solo indiscrezioni e bisognerà attendere ancora qualche settimana per scoprire ufficialmente il cast che parteciperà alle fasi finali del programma.

Intanto arrivano indiscrezioni circa la puntata che andrà in onda domenica 29 gennaio. Secondo alcuni spoiler che stanno circolando sul web, i due ragazzi eliminati dovrebbero essere Samuel e Vanessa. Il primo dovrebbe essere stato sostituito per volontà di Raimondo Todaro, che al suo posto ha fatto entrare Alessio. Vanessa, invece, è stata eliminata per volere di Emanuel Lo.

Si parla poi anche di una lite tra i due coach Raimondo Todaro e Alessandra Celentano per un compito assegnato da Raimondo a Gianmarco che non è piaciuto alla coreografa.