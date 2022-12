Cidiverte acquista il sito e-commerce Multiplayer

Cidiverte, distributore italiano nel mondo dell’entertainment, annuncia di aver acquisito da NetAddiction Multiplayer.com, sito di commercio elettronico ed editore digitale attivo da quasi 20 anni sul mercato italiano. Grazie all’acquisizione di multiplayer.com, Cidiverte consolida la propria presenza online, dove opera già con il sito gamelife.it. Multiplayer.com nasce nel 2003 dalla esperienza nel settore videogiochi di Netaddiction e si posiziona fin da subito come e-commerce specializzato nella vendita al dettaglio online di software e hardware per l’intrattenimento elettronico e gadget, con oltre 600 mila prodotti inseriti a catalogo. Pietro Giovanni Vago, Presidente del CdA di Cidiverte, ha commentato: “Con l’acquisizione di Multiplayer.com, Cidiverte rafforza la propria posizione in ambito e-commerce, proponendo al consumatore un’offerta sempre più completa. Accogliamo con entusiasmo Multiplayer.com, pronti a sostenerne la sua crescita all’interno del gruppo.”