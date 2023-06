allerta qualità dell’aria, decine di milioni a rischio per incendi canadesi

Negli Stati Uniti decine di milioni di persone sono state messe in allerta per i possibili effetti di una scarsa qualità dell’aria, a causa del fumo provocato dagli incendi canadesi che si è spostato verso Sud, Su alcune delle più grandi città del paese il cielo si è trasformato da azzurro in un torbido marrone e l’aria è satura di inquinamento dannoso per la salute. Gli stati in tutto l’Est, tra cui New York, Massachusetts e Connecticut, hanno emesso avvisi sulla qualità dell’aria. Le autorità raccomandano alle persone di limitare le attività all’aperto.

A New York le persone sono state invitate a rimanere a casa

A New York City i residenti sono stati invitati a limitare il loro tempo all’aperto e le scuole pubbliche hanno annullato le attività all’esterno. Già dallo scorso mese il fumo degli incendi in Canada aveva iniziato a creare problemi a Sud negli Stati Uniti. Attualmente ci sono centinaia di incendi. Dalle province occidentali alla Nuova Scozia e al Quebec a Est, ci sono oltre 150 incendi attivi in ​​un inizio di stagione estiva particolarmente feroce. Secondo IQAir, mercoledì, New York City ha avuto la peggiore qualità dell’aria di qualsiasi altra grande città del mondo. La seconda peggiore è Lahore, in Pakistan, mentre la successiva peggiore città degli Stati Uniti è Detroit, nel Michigan, la quale si trova al 13esimo posto. Delhi, in India, che si colloca costantemente tra le peggiori città per inquinamento atmosferico, è la sesta peggiore.

I newyorchesi sono stati invitati a evitare attività all’aria parte per la qualità dell’aria

L’odore fumo era percepibile a New York già da martedì sera quando il cielo è diventato arancione-marrone e la visibilità si è ridotta prima del tramonto. L’odore si percepiva anche ieri. A New York City, le scuole hanno annullato tutti gli eventi all’aperto e i residenti sono stati incoraggiati a indossare le mascherine, che molti avevano riposto nel cassetto dopo che l’emergenza pandemia è rientrata. «Raccomandiamo a tutti i newyorkesi di limitare il più possibile le attività all’aperto», ha affermato il sindaco, Eric Adams. «Quelli con problemi respiratori preesistenti, come problemi cardiaci o respiratori, così come bambini e adulti più anziani, possono essere particolarmente sensibili e dovrebbero rimanere in casa in questo momento».

In Carolina del Sud porte e finestre chiuse, a Filadelfia ondate di chiamate al 911

Quasi l’intero stato del New Jersey è in allerta sulla qualità dell’aria, mentre nebbia e fumo sono stati segnalati in tutta la regione dei Grandi Laghi da Cleveland, in Ohio, a Buffalo, New York. Il fumo si è spinto fino alla Carolina del Sud, dove i funzionari raccomandano alle persone di tenere porte e finestre chiuse. A Filadelfia, l’odore di fumo ha provocato un’ondata di chiamate al 911 martedì notte e ai residenti è stato chiesto di evitare di uscire all’aperto il più possibile. Gli avvisi sulla qualità dell’aria sono attivati ​​da una serie di fattori, tra cui il rilevamento di inquinamento da particelle fini, noto come «PM 2,5», che può irritare i polmoni.

Le particelle fini nell’aria scatenano una reazione infiammatoria

«Abbiamo difese nelle nostre vie aeree superiori per intrappolare particelle più grandi e impedire loro di scendere nei polmoni. Queste particelle però sono in qualche modo delle dimensioni giuste per superare quelle difese», ha dichiarato David Hill, pneumologo a Waterbury, nel Connecticut, e membro del consiglio direttivo dell’American Lung Association. «Quando quelle particelle scendono nello spazio respiratorio, provocano una reazione infiammatoria nel corpo», aggiunge.

Gli incendi sono legati ai cambiamenti climatici

La US Environmental Protection Agency (EPA) ha affermato che sono probabili cieli nebbiosi, visibilità ridotta e odore di legna che brucia e che il fumo si attarderà per alcuni giorni negli stati settentrionali. Esperti e alcuni leader politici hanno evidenziato i collegamenti tra gli incendi e la crisi climatica. Uno studio del 2021 supportato dalla National Oceanic and Atmospheric Association ha rilevato che il cambiamento climatico è stato il principale motore dell’aumento del clima caldo e secco negli Stati Uniti occidentali. Entro il 2090, si prevede che gli incendi globali aumenteranno di intensità fino al 57% a causa dei cambiamenti climatici, ha avvertito un rapporto delle Nazioni Unite lo scorso anno.