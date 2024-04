Cancro del colon-retto: il legame con l’obesità e la statura

Una nuova ricerca ha svelato una misteriosa connessione tra la corporatura e il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Science Advances, aprono nuove prospettive sulla comprensione dei fattori di rischio associati a questo tipo di tumore e potrebbero influenzare le strategie di prevenzione e trattamento

Cancro del colon-retto nel mondo: nuovi dati sulla correlazione con l’obesità

Cancro al colon-retto: rappresenta un grave problema di salute pubblica

Il cancro del colon-retto rappresenta un grave problema di salute pubblica a livello globale. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è una delle forme più comuni di tumore nel mondo, con oltre 1,8 milioni di nuovi casi diagnosticati ogni anno e più di 800mila decessi correlati.

Nel 2016, un gruppo di ricercatori aveva evidenziato una stretta associazione tra l’obesità e il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto. Tuttavia, un nuovo studio, il più ampio del suo genere fino ad oggi, ha esaminato più approfonditamente questa relazione, coinvolgendo dati da un vasto pool di partecipanti.

Il team di ricerca ha analizzato i dati raccolti da 550mila adulti documentati nella Biobanca del Regno Unito, insieme a informazioni genetiche provenienti da campioni di tessuto di altri ottocento donatori. I risultati di questa ricerca forniscono una panoramica più completa della relazione tra obesità e rischio di cancro del colon-retto su scala globale.

Studio sulla morfologia corporea

Il cancro del colon-retto è una patologia oncologica che coinvolge il colon e il retto, parti del sistema digestivo. È una delle principali cause di morte per tumore in tutto il mondo e richiede una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato per migliorare le prospettive di sopravvivenza dei pazienti.

Malattia e sintomi

Questa terribile patologia può svilupparsi in vari punti del colon o del retto e può iniziare come una crescita non cancerosa chiamata polipo adenomatoso. Con il tempo, alcuni di questi polipi possono diventare cancerosi. I sintomi del cancro del colon-retto possono includere:

Cambiamenti nei movimenti intestinali, tra cui diarrea o stitichezza persistente;

Sangue nelle feci;

Crampi addominali persistenti;

Sensazione di incompletezza dopo aver evacuato l’intestino;

Debolezza o affaticamento.

Diagnosi e trattamento del cancro al colon

La diagnosi coinvolge solitamente una serie di test, inclusi esami fisici, esami del sangue per il rilevamento di marcatori tumorali e procedure di imaging come la colonscopia o la sigmoidoscopia. Quest’ultima esamina la parte finale dell’intestino più vicina all’ano (il retto ed il sigma, cioè è la parte d’intestino crasso compresa tra il colon discendente e il retto). Una biopsia del tessuto sospetto è spesso necessaria per confermare la presenza di cancro.

Il trattamento per il cancro del colon-retto dipende dallo stadio della malattia e può includere chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie mirate. La prognosi dipende da vari fattori, tra cui la stagnazione del tumore, la salute generale del paziente e la risposta al trattamento.

Cause e associazioni

Le persone obese sono più soggette a sviluppare il tumore del colon-retto

Le cause esatte del cancro del colon-retto non sono completamente comprese, ma numerosi fattori possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia. Lo studio in questione ha evidenziato un’associazione tra l’obesità e il rischio di cancro del colon-retto, in particolare nelle persone con una forma corporea a “mela“.

Nello specifico, questa corporatura è caratterizzata da torace ampio con seno abbondante, evidenti rotondità sulla pancia e fianchi e gambe magre.

Ovviamente, anche la genetica è associata a un rischio maggiore di sviluppare la malattia.

Implicazioni e prospettive

Lo studio in questione, ha rilevato percorsi molecolari unici associati ai diversi tipi di corpo e ai rispettivi rischi di cancro del colon-retto. Queste scoperte potrebbero aprire la strada a nuovi approcci di screening e prevenzione per individuare e gestire precocemente il cancro del colon-retto nelle persone ad alto rischio.

Continuare a indagare sull’associazione tra obesità, morfologia corporea e cancro del colon-retto potrebbe portare a interventi personalizzati e mirati per ridurre il carico globale di questa malattia mortale.

